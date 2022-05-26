英皇道賊人 | 中年漢連環兩次搶劫被捕 行劫時扯頭髮及用天拿水布掩口

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警方拘捕一名50歲男子，涉及兩宗在東區的劫案，合共搶去1.5萬元。 東區警區重案組第二隊主管高級督察葉展洋講述案情指，疑犯在昨日和前日，分別尾隨兩名女事主，進入北角新都城大廈和鰂魚涌海景樓，以染有天拿水的布遮掩事主臉部，並拉扯她們的頭髮，之後搶去手袋。

東區警區刑事部經過深入調查及分析大量閉路電視片段之後，相信兩宗案件由同一名賊人干犯，警方快速鎖定賊人身份。東區警區重案組昨日在東涌一帶追查賊人下落，並在同日晚上7點15分，見到賊人在富東邨出現，於是立即將其拘捕。

被捕人是一名50歲本地男子，報稱無業。調查顯示被捕人是單獨行事，並無其他人參與，現正被警方扣查。被捕人不認識兩位受害人。東區警區總督察（刑事）總督察張恒暉表示「打擊搵快錢罪案」，一直是警務處處長首要行動項目之一。對於社區構成危險的案件，警方會鍥而不捨全力追查，將罪犯繩之於法。其強調，搶劫罪是非常嚴重罪行，一經定罪後最高刑罰為終身監禁，市民切勿以身試法。警方藉此亦呼籲，市民如果晚上時份單獨回家時，要加倍提高警覺。

北角周二晚上時份，一名50歲女子在英皇道，被匪徒用一塊懷疑染有天拿水的布掩嘴行劫。匪徒疑食髓知味，翌日再在英皇道1026號搶手袋後登巴士逃去。天網恢恢，警方追查上，昨日(25日)拘捕涉案男子，涉「行劫」及「搶劫」被扣查，警方將於今午12時半召開記者招待會交代詳情。

周二晚上10時56分，接獲北角英皇道430號的大廈保安報案，指一名50歲姓王女子，在上址一走廊被一名約1.7米身高的男子，懷疑以一塊有天拿水味的布掩蓋口鼻，並被劫去一個手袋，內有約1,000元現金，該男子其後逃去。警員接報到場，經初步調查，案件列「行劫」。王女沒有表面傷，清醒被送往東區尤德夫人那打素醫院檢查。

周三(25日)上午10時34分，警方再接獲另一女受害人報案，指被人在英皇道1026號被人搶銀包，損失6,000元現金。