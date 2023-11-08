英語水平｜調查：香港僅排亞洲第4不及新加坡、菲律賓及馬來西亞 網課致青年英語大退步「令人擔憂」

一項國際教育機構的年度研究指，港人英語水平在全亞洲排名第4，差過新加坡、菲律賓和馬來西亞。調查亦發現香港18至20歲年輕人的英語水平，在2020年至2022年期間有大幅下降的趨勢，可能反映疫情下上網課，影響學生學習進度，「情況令人擔憂」。
教育機構EF Education First (EF)發布的2023年度全球成年人英語能力研究報告，分析來自113個國家和地區，約220萬名非英語母語人士的英語能力數據。報告顯示在調查的地區中，新加坡人英語水平排名全球第二及亞洲第一；菲律賓位列亞洲第二(全球第20)，馬來西亞位列亞洲第三(全球第25)。
香港全球排名第29 仍屬「高水平」
至於香港人全球排名第29，屬亞洲第四，能力指標屬機構定義的「高水平」，中國內地在全球排名82。香港人的英語水平排在全中國城市首位，北京和上海分別排第二和第三。
香港人最佳英語能力組別為31至40歲
調查又發現在香港人之中，最佳英語能力年齡組別為31至40歲；18至20歲年輕人的英語水平過去三年有大幅下降，到今年才有回升跡象，報告形容情況令人擔憂，指反映疫情下對學生的學習進度的影響，不少學生對長期ZOOM上網課感到痛苦，亦難以集中，很可能是英語水平下降的主因。