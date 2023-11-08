英語水平｜調查：香港僅排亞洲第4不及新加坡、菲律賓及馬來西亞 網課致青年英語大退步「令人擔憂」

一項國際教育機構的年度研究指，港人英語水平在全亞洲排名第4，差過新加坡、菲律賓和馬來西亞。調查亦發現香港18至20歲年輕人的英語水平，在2020年至2022年期間有大幅下降的趨勢，可能反映疫情下上網課，影響學生學習進度，「情況令人擔憂」。

教育機構EF Education First (EF)發布的2023年度全球成年人英語能力研究報告，分析來自113個國家和地區，約220萬名非英語母語人士的英語能力數據。報告顯示在調查的地區中，新加坡人英語水平排名全球第二及亞洲第一；菲律賓位列亞洲第二(全球第20)，馬來西亞位列亞洲第三(全球第25)。