英警拘控3人 涉助香港情報機構及境外干預 一人為前警司 現任職香港駐倫敦經貿辦

英國警方昨公布拘控3名男子，涉違反英國《國家安全法》(National Security Act 2023)下，涉嫌協助香港情報部門(assisting a foreign intelligence service)，以及「境外干預」(foreign interference)。3人在當地時間昨日(13日)提堂後，已獲准保釋。根據英國法院起訴書的內容，其中一名被捕人為63歲的Yuen Chung Biu(袁松彪)，受僱於香港駐倫敦經濟貿易辦事處。中國駐英國大使館強烈譴責英方無理指責。

根據英國警方透露的資料，被捕3人分別是38歲的Chi Leung (Peter) Wai、37歲的Matthew Trickett，以及63歲的Chung Biu Yuen，當中兩人為華人。根據起訴書的資料，證實Chung Biu Yuen、又名「Bill C B YUEN」，受僱於香港駐倫敦經濟貿易辦事處，起訴書又指他擁中英雙重國籍，是一名退休的香港警官。

翻查資料，香港駐倫敦經濟貿易辦事處有一名僱員為Chung Biu Yuen(袁松彪)，任行政經理。本港警隊亦曾有同名警員袁松彪，曾任職水警總區、交通部等，官階達警司級。而另一男子Chi Leung(Peter)Wai，與名為「D5 Security」的創立者及董事同名，據該公司網頁介紹，Peter聲稱自己擁有逾20年英國軍隊、警隊及私人保安的經驗，同樣擁有中英雙重國籍。

3人涉嫌搜集資訊及闖入英國住宅

英國警方發表的聲明指，3人各被控「協助境外情報機構」及「境外干預」罪，分別違反《2023國家安全法》的第3(1)和(9)條和第13(2)和(7)條。聲明又提到，控罪中所指的境外情報機構為香港的情報機構。3人昨在倫敦西敏區地方法院出庭受審，其後獲准保釋。

根據起訴書的內容，3人被控兩項控罪，在首項「涉嫌協助香港情報部門」的控罪中，3人在去年12月20日至今年5月2日期間，涉嫌進行資訊搜集、監視和欺騙行為，可能為外國情報機構提供協助。而第二項「境外干預」罪，則指控他們涉嫌在本年5月1日強行闖入英國一個住宅地址(forcing entry into a UK residential address)。

調查行動由倫敦警察廳反恐指揮隊主導，英格蘭其他地區警察反恐部門提供支援，並與檢察部門緊密合作。倫敦警方並提及，行動共拘11人，其中8男1女本月1日在約克郡被捕，包括Chi Leung(Peter)Wai及Matthew Trickett；翌日再於倫敦拘捕袁松彪，並在約克郡拘捕另一名男子。其中7男1女未被起訴，已於上周五獲釋。

倫敦警察廳反恐指揮官墨菲(Dominic Murphy)指，是次行動與最近報道的俄羅斯反恐調查無關。他續指，雖然有關罪行令人擔憂，但當局認為民眾不會受到更廣泛威脅，又指調查仍在進行，敦促外界不要對案件作進一步猜測或評論。