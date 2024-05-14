英警拘控3人 涉助香港情報機構及境外干預 一人為前警司 現任職香港駐倫敦經貿辦

英國警方昨公布拘控3名男子，涉違反英國《國家安全法》(National Security Act 2023)下，涉嫌協助香港情報部門(assisting a foreign intelligence service)，以及「境外干預」(foreign interference)。3人在當地時間昨日(13日)提堂後，已獲准保釋。根據英國法院起訴書的內容，其中一名被捕人為63歲的Yuen Chung Biu(袁松彪)，受僱於香港駐倫敦經濟貿易辦事處。中國駐英國大使館強烈譴責英方無理指責。
根據英國警方透露的資料，被捕3人分別是38歲的Chi Leung (Peter) Wai、37歲的Matthew Trickett，以及63歲的Chung Biu Yuen，當中兩人為華人。根據起訴書的資料，證實Chung Biu Yuen、又名「Bill C B YUEN」，受僱於香港駐倫敦經濟貿易辦事處，起訴書又指他擁中英雙重國籍，是一名退休的香港警官。
翻查資料，香港駐倫敦經濟貿易辦事處有一名僱員為Chung Biu Yuen(袁松彪)，任行政經理。本港警隊亦曾有同名警員袁松彪，曾任職水警總區、交通部等，官階達警司級。而另一男子Chi Leung(Peter)Wai，與名為「D5 Security」的創立者及董事同名，據該公司網頁介紹，Peter聲稱自己擁有逾20年英國軍隊、警隊及私人保安的經驗，同樣擁有中英雙重國籍。
3人涉嫌搜集資訊及闖入英國住宅
英國警方發表的聲明指，3人各被控「協助境外情報機構」及「境外干預」罪，分別違反《2023國家安全法》的第3(1)和(9)條和第13(2)和(7)條。聲明又提到，控罪中所指的境外情報機構為香港的情報機構。3人昨在倫敦西敏區地方法院出庭受審，其後獲准保釋。
根據起訴書的內容，3人被控兩項控罪，在首項「涉嫌協助香港情報部門」的控罪中，3人在去年12月20日至今年5月2日期間，涉嫌進行資訊搜集、監視和欺騙行為，可能為外國情報機構提供協助。而第二項「境外干預」罪，則指控他們涉嫌在本年5月1日強行闖入英國一個住宅地址(forcing entry into a UK residential address)。
調查行動由倫敦警察廳反恐指揮隊主導，英格蘭其他地區警察反恐部門提供支援，並與檢察部門緊密合作。倫敦警方並提及，行動共拘11人，其中8男1女本月1日在約克郡被捕，包括Chi Leung(Peter)Wai及Matthew Trickett；翌日再於倫敦拘捕袁松彪，並在約克郡拘捕另一名男子。其中7男1女未被起訴，已於上周五獲釋。
倫敦警察廳反恐指揮官墨菲(Dominic Murphy)指，是次行動與最近報道的俄羅斯反恐調查無關。他續指，雖然有關罪行令人擔憂，但當局認為民眾不會受到更廣泛威脅，又指調查仍在進行，敦促外界不要對案件作進一步猜測或評論。
強烈譴責英方無理指責香港特區政府
中國駐英國大使館︰停止散布所謂「中國威脅論」
英國警方昨拘控3人涉嫌違反《2023國家安全法》，其中一人為香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪。中國駐英國大使館昨晚發表聲明，強烈譴責英方編造藉口、無理指責香港特區政府。中方敦促英方立即糾正錯誤，停止散布所謂「中國威脅論」，又奉勸英方不要在破壞中英關係的錯誤道路上越走越遠。
港府隨後亦發聲明指，已要求英國政府提供聲稱事件的相關資料詳情，正等待回覆。特區政府已嚴正要求英方公正處理事件，切實保障聲稱涉事的經貿辦行政經理的合法權益，並必須確保經貿辦的正常工作不受影響。
資深大律師、行會成員湯家驊稱對事件感到驚訝，又指英國《國家安全法》定義更加模糊，日後或令香港官員駐英更加擔憂。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，中國、英國和香港對所謂間諜活動或何謂危害國家安全的情報應該有不同的理解，在香港看來或只是普通資料搜集，並非危害英國國家安全。他預料事件會影響中英兩國未來的關係。