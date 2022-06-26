范徐麗泰感司徒華離世後泛民中國感情薄弱 「50年不變」非限期而是初階

國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮，前全國人大前常委、立法會前主席范徐麗泰指，習近平每次來港都談及有關香港的發展，要準確落實「一國兩制」方針，希望他今年會再多講一些。

就《基本法》寫到50年平變，范徐麗泰提到基本法委員會主任沈春耀早前提到「50年不變，50年後也不需要變」，指有關說法是已故領導人鄧小平所講，過去領導人所說也指出「50年唔係個限期，只係初階，將來一定會繼續落去，除非一國兩制做得唔好，而家一樣做得好同對香港有利」，50年不變只是《基本法》中一個寫法。

另外，范徐麗泰今早出席商台節目時表示，過去25年是一個教訓，顯示未得到生活平穩的基本權利，追求民主、人權沒有用。25年來，有市民越趨羡慕桘認同西方的一套，不知道國家有很多值得欣賞、學習的地方，但香港的將來並非在西方國家裡面，而是要盡量利用內地14億人市場和向外聯繫。

范徐麗泰認為，已故民主黨創黨成員司徒華離世後，民主派有明顯轉變，對中國的感情越來越薄；稱感到惋惜的一幕，是2014年佔中期間，民主派尤其是民主黨沒有領導潮流、控制情況，而是為政治利益去跟風，形容這是所謂民主力量的失敗，亦「高估自己，低估對手」忽視中國國力及人民智慧，拒絕中央提出的「831框架」，導致民主進程落後。她指實現落實雙普選時，是待香港人心回歸，認同自己是在香港的中國人，不做不利國家及香港發展事情的時候。

就有公社科教科書指，本港回歸前不是英國殖民地說法，范徐麗泰指中國政府從來沒承認不平等條約，聯合國早年亦把香港和澳門剔出殖民地名單，認為是說法正確，97年是中國在香港恢復行使主權。