茶具文物館展近百明清茶具 三足香爐竹紋玉臂擱 透視古代茶文化

茶文化在中國源遠流長。茶具文物館今日(2日)推出新展覽「文人文玩——中國文人用具與茶生活」，展出近百組精選自香港藝術館及茶具文物館藏中國明、清時期的文房雅玩和茶具器物，展現中國文人博學好古的審美文化。精選展品包括清代的三足香爐、竹紋玉臂擱等。展期由即日起至明年九月三十日。

展品類型豐富包括竹、玉、石及紫砂

自明代以來，中國文人對於文房生活的各式用具和賞玩器物產生了濃厚的興趣，以突顯其生活品味和地位。古代工匠更以一雙巧手以不同物料製成文房及玩物，既有特色亦具文化內涵。是次展覽展示以竹、玉、石和紫砂等物料製成的文房雅玩及茶具，讓觀眾了解這些器物在古代文人生活裡的意義。

精選展品包括清代以竹製作的三足香爐、清代書寫時用的竹紋玉臂擱、相傳由清代紫砂名家陳鳴遠創作的巧色荷花葉洗（用來盛水清洗毛筆的工具）、清代書畫篆刻家瞿應紹創作的粉彩梅枝刻銘壺，以及浮雕螳螂蝴蝶紋犀角杯等。