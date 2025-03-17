茶餐廳飲品｜「和尚跳海」是甚麼？　唂咕和朱古力有何分別？

茶餐廳稱得上是香港人的飯堂。根據統計處資料，截至2023年全港一共有2,410間茶餐廳，數目幾乎是所有食肆類別之最，比各大快餐店加起來（1,570間）還要多逾800間。
早上到茶餐廳吃碗餐蛋麵，中午來碟豆腐火腩飯，下午茶喝杯港式奶茶配蛋撻，晚上豐盛一點來「据扒」……茶餐廳就如香港的縮影，麻雀雖小，五臟俱全，薈萃中西，包羅萬有；個別茶餐廳更以「光速上餐」效率見稱，折射港人急速的生活步伐。
作為香港茶餐廳常客，平日除了喝奶茶、咖啡，你有沒有飲過「和尚跳海」？又知不知道「唂咕」和朱古力有甚麼分別？
文章出處：「當代中國」網站
平民補品「和尚跳海」
「和尚跳海」其實即是滾水蛋──一款用滾水淥熟雞蛋的茶餐廳飲品。這個有趣的別稱，是來自雞蛋打入水中的形態和變化：圓圓的雞蛋黃有如和尚的光頭，而被滾水淥熟、在水中緩緩化開的蛋白，則如同和尚的袈裟，意境十足。
昔日社會不那麼富裕，基層市民普遍缺乏營養，滾水蛋被視為「平民補品」。為了中和生雞蛋的腥味，一般都會加入砂糖飲用。後來演變出茶餐廳的「奶水蛋」，即加入煉奶或牛奶沖泡，更添奶香和營養。
沒有牛肉的牛肉汁
提到茶餐廳的營養飲品，還有流行一時的「牛肉茶」。牛肉茶是一款由牛肉汁加熱水沖泡的飲料，尤以英國品牌「保衛爾」牛肉汁最多人認識。
在物資匱乏的歲月，牛肉是奢侈品，於是廉價的濃縮牛肉湯汁應運而生，很多從事勞動工作的人都愛在茶餐廳點一杯牛肉茶，補充體力。另外很多人亦會在家中常備牛肉汁，給孩子送飯、送粥，增添營養。
據說牛肉汁誕生自19世紀末普法戰爭，一位商人為滿足拿破崙三世的軍糧和營養需求而發明。不過由於英國曾發生瘋牛症，因此市面上的保衞爾牛肉汁大都改成酵母萃取配方，沒有牛肉成份。
唂咕和朱古力有何分別？
在舊式茶餐廳點了「荷蘭唂咕」，來的是一杯看似朱古力的飲料。到底唂咕是否等同朱古力？
茶餐廳的唂咕和朱古力，其實不盡相同。唂咕是由純可可粉加水沖調而成，味道較為苦澀。至於朱古力，則是由可可粉、砂糖及奶精調配，入口較為香滑。不過，由於不少餐廳沖泡唂咕時都會加入牛奶或花奶，因此食客或許未必留意到當中的差別。
絲襪奶茶是否用絲襪沖？
很多人會稱茶餐廳的港式奶茶做「絲襪奶茶」，以致一些人有誤解，以為正宗港式奶茶是由絲襪沖泡。
其實「絲襪奶茶」這個別稱，是源於沖茶用的白色濾袋在長期反覆使用下變成咖啡色，好像絲襪一樣，因而得名，和絲襪沒有直接關係。
港式奶茶源起自英式奶茶，可以說是一種廢物利用而發展出來的飲料。在舊時社會，平民根本喝不起用料昂貴的英式奶茶。一些在西餐廳工作的廚師，眼見沖過英式奶茶的茶葉被用完即棄，好不浪費，於是把茶葉留起，再用布袋翻沖，慢慢便演變出口味濃郁的茶餐廳港式奶茶。
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