茶餐廳飲品｜唂咕和朱古力有乜分別？ 「和尚跳海」是甚麼？　

平民補品「和尚跳海」 「和尚跳海」其實即是滾水蛋──一款用滾水淥熟雞蛋的茶餐廳飲品。這個有趣的別稱，是來自雞蛋打入水中的形態和變化：圓圓的雞蛋黃有如和尚的光頭，而被滾水淥熟、在水中緩緩化開的蛋白，則如同和尚的袈裟，意境十足。 昔日社會不那麼富裕，基層市民普遍缺乏營養，滾水蛋被視為「平民補品」。為了中和生雞蛋的腥味，一般都會加入砂糖飲用。後來演變出茶餐廳的「奶水蛋」，即加入煉奶或牛奶沖泡，更添奶香和營養。

沒有牛肉的牛肉汁 提到茶餐廳的營養飲品，還有流行一時的「牛肉茶」。牛肉茶是一款由牛肉汁加熱水沖泡的飲料，尤以英國品牌「保衛爾」牛肉汁最多人認識。 在物資匱乏的歲月，牛肉是奢侈品，於是廉價的濃縮牛肉湯汁應運而生，很多從事勞動工作的人都愛在茶餐廳點一杯牛肉茶，補充體力。另外很多人亦會在家中常備牛肉汁，給孩子送飯、送粥，增添營養。 據說牛肉汁誕生自19世紀末普法戰爭，一位商人為滿足拿破崙三世的軍糧和營養需求而發明。不過由於英國曾發生瘋牛症，因此市面上的保衞爾牛肉汁大都改成酵母萃取配方，沒有牛肉成份。 延伸閱讀：即食麵菜式「沙嗲牛」、「撈丁」如何成為香港文化？

香港茶餐廳一般使用荷蘭品牌Van Houten的唂咕粉，並將其簡化成餐牌上的「荷蘭唂咕」。不過如今能夠在餐牌上看到唂咕的機會愈來愈少，大多被朱古力直接取代。（圖片來源：Shutterstock）

絲襪奶茶是否用絲襪沖？ 很多人會稱茶餐廳的港式奶茶做「絲襪奶茶」，以致一些人有誤解，以為正宗港式奶茶是由絲襪沖泡。 其實「絲襪奶茶」這個別稱，是源於沖茶用的白色濾袋在長期反覆使用下變成咖啡色，好像絲襪一樣，因而得名，和絲襪沒有直接關係。 港式奶茶源起自英式奶茶，可以說是一種廢物利用而發展出來的飲料。在舊時社會，平民根本喝不起用料昂貴的英式奶茶。一些在西餐廳工作的廚師，眼見沖過英式奶茶的茶葉被用完即棄，好不浪費，於是把茶葉留起，再用布袋翻沖，慢慢便演變出口味濃郁的茶餐廳港式奶茶。