荃灣嚴重交通意外22傷 接載員工旅遊巴剷石壆翻側

據流出的車CAM可見，事發前一刻，旅遊巴剷上右邊路中分隔石壆，飛彈起來，再向左翻側。之後車內乘客由車頭位置逐一爬出。

荃灣昨傍晚正值放工繁忙時間發生嚴重交通意外。一輛接載員工的旅遊巴沿德士古道天橋向城門谷方向行駛期間，突然失控剷上分隔行車線的石壆再翻側，最少22人受傷，4人傷勢較重，傷勢較輕乘客由車頭離開車廂，在地上等候救援。因旅遊巴橫亙附近支路，上址一帶交通一度嚴重受阻。

22名傷者中，年齡介乎20至70歲，包括10男12女，4人傷勢較重，包括頭部及盆骨附近受傷，其餘18名輕傷者，主要手腳擦傷。另外2男3女無受傷自行離去。據指，涉事旅遊巴為一間公司的職員專車，接載員工由青衣公司到荃灣及太子港鐵站。有附近街坊指，事發一刻發生轟然巨響。

事發於昨午5時47分，64歲姓李男司機駕駛旅遊巴由青衣担杆山路出發，沿德士古道天橋，往荃錦交匯處方向行駛，駛至荃灣花園對開失事。意外後，旅遊巴橫亙路中，車頭損毀嚴重，擋風玻璃碎裂，車胎飛脫，車內車外布滿玻璃碎。

警方和救援人員接報後趕至現場救援，消防出動9輛消防車和15輛白車，共68名消防和救護人員到場；為傷者分流及做初步治理，將傷者分送瑪嘉烈、仁濟及明愛醫院救治。

警方新界南總區交通部調查及支援組總督察劉錦斌指，會循司機駕駛態度、精神狀態和車輛機件性能調查，新界南交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36611344與調查人員聯絡。