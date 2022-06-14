荃灣少女遭童黨摑21巴 警拘5女 (更新)

【6月13日更新】荃灣發生童黨欺凌少女事件，一名12歲少女疑遭至少5名少女連番掌摑，導致面部受傷，其父親獲悉事件，陪同女兒到警署報警。女童送院治理，警方將案暫列「襲擊致造成實際身體傷害」，交由荃灣警區刑事調查隊跟進，正追查涉案女童下落，暫時未有人被捕。網上流傳疑似童黨欺凌少女事件，顯示片中1名女童於天台跪在地上，被多少女及男性質問責罵，更遭掌摑21巴。

警方接獲一名男子報案，指其女兒於上周六(11日)下午5時許，在荃灣聯仁街20至22號的天台，懷疑被大約5名中國籍女童用手襲擊，女兒面部受傷，被送往博愛醫院治理。案件暫列「襲擊致造成實際身體傷害」，交由荃灣警區刑事調查隊跟進，正追查涉案童黨下落，暫時未有人被捕。

涉事片段揭少女跪地遭輪流掌摑

網上流傳疑似事發片段，顯示片中1名穿白衣黑外套的少女，於天台跪在地上並除下口罩，被至少4名少女及男性質問，期間有人說「妳是不是有說過她壞話？」、「妳一時喺英國，一時喺美國，一時喺深圳喎而家」、「妳不打，我打你囉」、「妳在群裏不是發我照片嘛？」全片長約2分20秒，單是該段影片，白衣黑外套少女遭人輪流掌摑21巴。