荃灣屯門單車徑申撥款 3.6公里屯門至掃管笏造價達7.1億

因工程爭議而延誤多年的荃灣至屯門單車徑，第二階段的部分工程已完成詳細設計，工程展開在即。發展局昨日向立法會發展事務委員會提交文件，交代次階段的設計及建造詳情。局方表示，次階段中長約3.6公里的屯門至掃管笏段，已完成詳細設計，將向立法會申請撥款；初步估計約為8.9億元，其中屯門至掃管笏段佔費用的80%，即約7.1億，預計在4年內分階段完成，其餘20%費用則用於掃管笏至汀九段的評估及勘察等費用。

荃灣至屯門單車徑第二階段建造工程分為兩部分，包括現已完成詳細設計、長約3.6公里的屯門至掃管笏段；以及已完成初步設計、長約9.2公里的掃管笏至汀九段。就前者而言，文件指出，屆時將在屯門顯發里和海榮路至掃管笏青路興建長約3.6公里的單車徑和行人路。此外，亦包括興建一條長約200米的單車橋，連接加多利灣泳灘及舊咖啡灣泳灘。連同其他附屬工程如雨水排放，以及斜波與護土牆等，預料該路段的建造費用約為7.1億，即每一米單車徑的平均造價達19.7萬元。