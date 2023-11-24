荃灣屯門單車徑申撥款 3.6公里屯門至掃管笏造價達7.1億

因工程爭議而延誤多年的荃灣至屯門單車徑，第二階段的部分工程已完成詳細設計，工程展開在即。發展局昨日向立法會發展事務委員會提交文件，交代次階段的設計及建造詳情。局方表示，次階段中長約3.6公里的屯門至掃管笏段，已完成詳細設計，將向立法會申請撥款；初步估計約為8.9億元，其中屯門至掃管笏段佔費用的80%，即約7.1億，預計在4年內分階段完成，其餘20%費用則用於掃管笏至汀九段的評估及勘察等費用。
荃灣至屯門單車徑第二階段建造工程分為兩部分，包括現已完成詳細設計、長約3.6公里的屯門至掃管笏段；以及已完成初步設計、長約9.2公里的掃管笏至汀九段。就前者而言，文件指出，屆時將在屯門顯發里和海榮路至掃管笏青路興建長約3.6公里的單車徑和行人路。此外，亦包括興建一條長約200米的單車橋，連接加多利灣泳灘及舊咖啡灣泳灘。連同其他附屬工程如雨水排放，以及斜波與護土牆等，預料該路段的建造費用約為7.1億，即每一米單車徑的平均造價達19.7萬元。
至於掃管笏至汀九段單車徑的詳細設計及工地勘測，主要涵蓋設計及技術評估、工地勘測工程及監督工作等，預計費用約1.8億元。
發展局表示，計劃在立法會財務委員會批准撥款後，動工建造屯門至掃管笏段的單車徑工程，以及展開掃管笏至汀九段單車徑工程的詳細設計及工地勘測工作。局方表示，前者的建造工程預計於4年內分段完成，已同步進行招標，並已把回標價格反映在工程計劃的估計費用中。至於掃管笏至汀九段單車徑工程的詳細設計及工地勘測工作預計於約2年半內完成，亦正籌備顧問合約同步進行招標。