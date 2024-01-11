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2024-01-11 14:18:24

荃灣港安孕婦難產亡 30分鐘無產醫到場 衞生署發警告

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荃灣港安醫院去年7月一名孕婦剖腹產子後不治，院方事後指事發時有醫生在院密切監察，產科護士亦與主診醫生保持溝通，但衞生署調查發現，院方當時無按實務守則的要求，安排婦產科醫生在30分鐘內到場，署方去年11月底向醫院發出書面警告。

荃灣港安醫院去年7月一名孕婦剖腹產子後不治，院方事後指事發時有醫生在院密切監察，產科護士亦與主診醫生保持溝通，但衞生署調查發現，院方當時無按實務守則的要求，安排婦產科醫生在30分鐘內到場，署方去年11月底向醫院發出書面警告。

荃灣港安醫院去年7月一名孕婦剖腹產子後不治，院方事後指事發時有醫生在院密切監察，產科護士亦與主診醫生保持溝通，但衞生署調查發現，院方當時無按實務守則的要求，安排婦產科醫生在30分鐘內到場，署方去年11月底向醫院發出書面警告。院方指非常重視衞生署的指導及建議，已向署方致函，提供詳盡的改進措施，院方將採取一切必要的措施，以符合法例規定，並持續提升醫療服務品質。

曾指有醫生在院密切監察

涉事孕婦31歲，去年7月5日入住荃灣港安醫院陰道分娩不成功，轉為緊急剖腹，產後穩定且清醒，至翌日凌晨轉差。該院去年稱當時有醫生在場，產科護士亦和主診醫生保持溝通，其後由主診醫生決定進行子宮切除手術，術後病人轉至深切治療病房，其後離世。


 

衞生署私營醫療機構牌照規管行動紀錄顯示，荃灣港安醫院去年11月30日遭警告

衞生署私營醫療機構牌照規管行動紀錄顯示，荃灣港安醫院去年11月30日遭警告

院方：重視建議 已採改善措施糾正

惟衞生署私營醫療機構牌照規管行動紀錄顯示，荃灣港安醫院去年11月30日遭警告，指發生產科緊急事故時，沒有具備香港醫專院士(婦產科)或同等資格醫生在30分鐘內到場。衞生署證實調查發現該院未有符合《私家醫院實務守則》要求，已發出書面警告，並稱該院已採取改善措施糾正違規。

根據守則，醫院須擬備及檢查婦產科醫生輪值表，以確保具相關資格醫生在主診醫生未能處理緊急事故下迅速接手；當發生產科緊急事故時，如有需要，上述醫生須在30分鐘內到場。

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