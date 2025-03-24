荃灣港安醫院檢查燈墜落 擊中兩醫護

荃灣港安醫院有檢查燈墜落，擊中在場兩名醫護人員，兩人經檢查後沒有大礙。衞生署已發出特別警示，通知各持份者如有使用同一型號的檢查燈，應盡快聯絡供應商跟進。

荃灣港安醫院一名醫生昨晚在急診服務的一間治療室為一名病人完成程序後，在旁協助的一名醫護人員嘗試將檢查燈調向時，檢查燈突然墜落，擊中在場兩名醫護人員，兩人經檢查後沒有大礙，無需留院治療。事發時，在治療室內的病人並沒有受傷。

涉事治療室已停用

港安醫院已於同日晚上停用涉事的治療室，同時要求供應商即時派員檢查院內所有同型號的檢查燈，確保安全穩妥。為審慎起見，院方亦要求供應商檢查院內由同一供應商（Draeger Hong Kong Limited）提供不同型號的所有檢查燈。衞生署已要求港安醫院提交調查報告；亦會仔細評估調查結果及醫院採取的措施，再作適當跟進，以保障病人安全和避免同類事件。