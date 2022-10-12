荃灣聖芳濟中學升旗事件　鄧飛：教育局應制定劃一清晰罰則指引

鄧飛表示，如果學生當時並非身處升旗禮的場所，亦談不上是否不尊重儀式。(資料圖片)

有網媒報道，荃灣聖芳濟中學上周舉行升旗禮，期間在早會時間播放國歌，有14名學生因在雨天操場進食區進食，未能趕及返回課室或到操場集隊，被校方指不尊重升旗禮儀式，勒令罰停課3日。身兼中學校長的選委會界別立法會議員鄧飛今日(12日)在電台表示，學校做法符合程序，惟他認為如果學生當時並非身處升旗禮的場所，亦談不上是否不尊重儀式。

指若 學生非身處升旗禮場所談不上是否不尊重

鄧飛指，今次學校做法符合程序，就算早會不設升旗禮，相關學生聲稱在早會期間吃早餐的說法亦很奇怪，難以接受，不過倘若學生並非身處升旗禮的場所，他認為亦談不上是否不尊重儀式。至於懲罰會否過重，他指事件涉及國旗、國歌等法律問題，認為教育局應制定劃一、清晰的罰則指引，不應該交由學校校本處理。

他補充，一般學校會在學生有嚴重衝突、甚至打架才會勒令學生停課，惟停課並非很嚴重懲處，但假如學生被記過，並反映在成績表上，會對學生將來會有影響。

上周三(5日)，荃灣聖芳濟中學舉行升旗禮期間，14名學生被指「不尊重升旗禮儀式的行為」，遭校方勒令停課3天，惹來輿論關注，其後有自稱當日被罰的學生接受傳媒訪問時指，當日他看不到升旗，惟校方說法變成了他們升旗時沒有起立，對於被罰停課等感到委屈，另據報當日有軍裝警員進入學校，惟後來被證實為當天凌晨有數名醉漢破壞學校公物，故學校報警求助。