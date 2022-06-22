荃灣聖芳濟中學2興趣班爆疫 候任政務司長陳國基妻中招須檢疫

本港確診個案仍然維持約千宗，荃灣一間中學有籃球隊及泰拳班分別有多名學生染疫，估計是訓練時受感染。另外，候任政務司陳國基因太太染疫，以及候任商務及經濟發展局長丘應樺亦因朋友初步確診被列為密切接觸者，須進行檢疫。二人快測截至昨晚呈陰性，未知對出席七一慶回歸活動是否有影響。

本港昨新增1,198宗確診個案，輸入個案則佔119宗。再有144間學校呈報177宗陽性個案，涉143名學生及34名教職員。有兩間學校個別班別需要停課7日，包括藍田五邑司徒浩中學2C班34名學生中，有4人確診。荃灣聖芳濟中學就有兩個課外活動出現傳播，其中籃球隊17名中一至中三學生在上周五接受訓練，最少7人染疫；而泰拳班14名中一至中五學生中，3名學生及1名教師確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然兩項活動都在室外進行，但均沒戴口罩，接觸較多，相信因此受感染。

已有3宗確診個案的聖士提反堂中學5Y班，再增2名學生、1名老師及1名住宿同房學生感染，該班已停課。中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)5C班，前日4名確診學生中，其中一人懷疑帶有Omicron變異株BA.2.12.1，居住於西灣河興東邨興祖樓。當局相信餘下3名確診學生有機會感染同一變異株。

仁濟醫院藝進同學會護理安老院有一名護理員確診，6名院友列為密切接觸者須檢疫。本港再新增多14宗懷疑Omicron BA.2.12.1變種病毒個案，部分源頭不明。