荃灣西如心酒店100間房轉青年宿舍　提供最多200宿位基本租金4680元起

民政及青年事務局今日(26日)向香港菁英會，批出在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的第二個項目。項目位於荃灣西如心酒店，共有100間房間，可提供最多200個宿位，並設有煮食設施等公用設施。

基本租金4680元至4980元

根據網頁資料，每一房間提供了2個宿位，基本租金為每宿位4,680元至4,980元，其中已涵蓋水、電及寬頻上網服務。網頁又指，平均400呎的居住空間，提供了5星級的酒店配套，房間更可飽覽藍巴勒海峽或荃灣城市景色。

大床房A型

基本月租：4,680元/宿位

大床房B型

基本月租：4,900元/宿位

海景雙人房

基本月租：4,980元/宿位

街景雙人房

基本月租：4,680元/宿位

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