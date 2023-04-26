荃灣西如心酒店100間房轉青年宿舍　提供最多200宿位基本租金4680元起

民政及青年事務局今日(26日)向香港菁英會，批出在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的第二個項目。項目位於荃灣西如心酒店，共有100間房間，可提供最多200個宿位，並設有煮食設施等公用設施。
項目由香港菁英會與如心酒店集團合作推出，其中一個特色是透過為青年租戶提供工餘進修機會，增強青年的技能和提高他們就業及創業的機會，並透過香港菁英會的網絡，推動青年加深對國家歷史文化藝術的認識。青年租戶可以相宜的價格使用酒店的部分設施，項目詳情及申請方法將會在香港菁英會網頁公布。
基本租金4680元至4980元
根據網頁資料，每一房間提供了2個宿位，基本租金為每宿位4,680元至4,980元，其中已涵蓋水、電及寬頻上網服務。網頁又指，平均400呎的居住空間，提供了5星級的酒店配套，房間更可飽覽藍巴勒海峽或荃灣城市景色。
大床房A型
基本月租：4,680元/宿位
大床房B型
基本月租：4,900元/宿位
海景雙人房
基本月租：4,980元/宿位
街景雙人房
基本月租：4,680元/宿位
申請資格
- 必須為香港永久居民
- 必須年滿18但未滿31歲
- 須為在職人士（全職/兼職/自僱均可）
- 單人申請者的收入水平上限為25,000元及總資產淨值上限為380,000元，雙人申請者以上限雙倍計算
- 申請人不擁有任何在香港的住宅物業
- 如果是公屋住戶，不可因入住青年宿舍而導致有關公屋或中轉屋空置
- 沒有曾經居住在政府青年宿舍計劃下的青年宿舍合共超過3年
- 一人申請者的收入水平，不得超過18至30歲就業人士每月就業收入的第75百份值(現時數據為25,000元)，而二人申請者的收入水平，不得超過一人申請者的一倍
- 一人申請者和二人申請者的總資產淨值分別不得超過38萬元及76萬元