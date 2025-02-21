荃灣西站外烏克蘭漢暈倒亡 休班醫護指控被拒借AED機 港鐵：有盡力協助

情人節（14日）當日，港鐵荃灣西站外有人猝死，一名烏克蘭籍男子在車站外暈倒，有休班醫護人員指上前為他施心外壓急救，惟借用港鐵站自動體外心臟除顫器(AED機)未能成功，事主最終不治。該休班醫護事後在網上發文指，一名港鐵職員聲言「唔係港鐵範圍內唔關佢事」，批評為何不在港鐵範圍就不可以借機。 港鐵回覆《am730》有關荃灣西站一宗乘客求助事件，經翻查記錄後確認當日一名負責維修的職員控制室門外收到求助，說有人於車站範圍外之的士站暈倒。該同事隨即陪同求助人進入車站控制室，拿取AED機。其時求助人接報已有人員到場為病者施救，並折返現場。車站的兩名同事亦緊隨其後前往跟進處理。

有職員形容事發地點不在車站範圍 或引起求助人誤會 港鐵及後翻查記錄顯示，求助人是於下午3時13分在控制室外接觸維修部同事，而救護車抵達現場的時間為3時12分。事發的過程時間短促，港鐵同事已盡力提供協助，處理事件的溝通過程中，有同事在確認病者位置過程中曾形容事發地點不在車站範圍，由此可能引起求助人的誤會。當時在場的同事已盡力由車站到現場協助，並不存在拒絕借出AED，或因事發地點不在港鐵範圍為由拒絕作出協助。

事發於上周五情人節（14日）當日，一名外籍男子在港鐵荃灣西站外暈倒，該名休班醫護人員立即上前了解，得悉已經有其他途人報警，遂立即為患者進行心肺復甦法。他指，當時拜託另一名男途人進入荃灣西站內借用AED機（自動心臟除顫器），他則一直為男患者進行急救，直至救護車到場即交予救護員，惟該名男途人仍未折返。救護員經檢驗後，當場證實男子已明顯死亡。

職員指不在港鐵範圍內「唔關佢事」 隨後該男途人返回現場，稱「見到有位職員，同佢講話要AED機，其中一個港鐵職員話唔喺港鐵範圍內唔關佢事」，又指「只係話派個職員上去瞭解咗先」，但該職員並沒有攜帶AED機前往現場。他在帖文嘆道：「人命嚟...」質疑為何不在港鐵範圍就不可以借機，又指港鐵職員為何不攜帶AED機到場了解情況，直言：「 港鐵做公共服務，點樣唔關你事？」 港鐵認同事件不應有猶豫 帖主最終決定向港鐵投訴，並獲港鐵回覆指認同事件不應有猶豫，應立即提供AED機，而港鐵又承諾會提高職員警覺性，以及教育職員如何處理突發事件。帖主最終表示，「都盡咗力，問心無愧」，今次公開事件只希望避免同事件再發生，「救得一個得一個」。

警方回覆《am730》查詢表示，2月14日下午3時7分接報，一名持護照來港的62歲烏克蘭籍男子昏迷倒臥在荃灣西站對開大河道近迴旋處位置，救護員到場將他送往仁濟醫院，最終搶救不治，案件列作「有人暈倒-送院時死亡」處理，死因有待驗屍後確定。 港鐵官方：乘客可自行取出使用 根據港鐵官方網頁有關「自動體外心臟除顫器」的頁面，港鐵指為響應消防處推廣AED的使用，讓任何市民能夠更方便和更及時利用AED施行急救，已在全綫車站的大堂及每個月台加設AED，並指如發生緊急情況，乘客可自行取出使用。而根據港鐵官方網頁的地圖，荃灣西站內分別有3部AED機，當中一部放置於大堂閘外，另外2部分別放於閘內及列車來往屯門及烏溪沙方向的月台上。