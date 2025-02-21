荃灣西站外男子暈倒當場死亡　休班醫護網上發文批港鐵拒借AED機

事發於上周五情人節（14日）當日，一名外籍男子在港鐵荃灣西站外暈倒，該名休班醫護人員立即上前了解，得悉已經有其他途人報警，遂立即為患者進行心肺復甦法。他指，當時拜託另一名男途人進入荃灣西站內借用AED機（自動心臟除顫器），他則一直為男患者進行急救，直至救護車到場即交予救護員，惟該名男途人仍未折返。救護員經檢驗後，當場證實男子已明顯死亡。

職員指不在港鐵範圍內「唔關佢事」

隨後該男途人返回現場，稱「見到有位職員，同佢講話要AED機，其中一個港鐵職員話唔喺港鐵範圍內唔關佢事」，又指「只係話派個職員上去瞭解咗先」，但該職員並沒有攜帶AED機前往現場。他在帖文嘆道：「人命嚟...」質疑為何不在港鐵範圍就不可以借機，又指港鐵職員為何不攜帶AED機到場了解情況，直言：「 港鐵做公共服務，點樣唔關你事？」

港鐵認同事件不應有猶豫

帖主最終決定向港鐵投訴，並獲港鐵回覆指認同事件不應有猶豫，應立即提供AED機，而港鐵又承諾會提高職員警覺性，以及教育職員如何處理突發事件。帖主最終表示，「都盡咗力，問心無愧」，今次公開事件只希望避免同事件再發生，「救得一個得一個」。