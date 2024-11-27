荃灣象鼻山路山坡起火燒隔音屏1人不適　警指無證據顯示涉及刑事（有片）

【18:09更新】荃灣象鼻山路發生火警。

今日（27日）上午11時許，荃灣象鼻山路近石圍角邨石菊樓對出路邊山坡，疑燒着雜物起火，火勢猛烈，火勢向旁邊的隔音屏障漫延，逐漸陷入火海。據了解，現場一度傳出爆炸聲。警方和救援人員接報後趕至現場，消防出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，約半小時後將火救熄。一85歲老婦懷疑吸入濃煙後不適，經現場治理後毋須送院。警方經調查後表示，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，案件交由荃灣警區刑事調查隊第七隊繼續跟進。