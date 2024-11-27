荃灣象鼻山路山坡起火燒隔音屏1人不適　警暫列縱火案 (有片)

荃灣有隔音屏障起火。今日上午11時許，象鼻山路近石圍角邨石菊樓對出路邊山坡，疑燒着雜物起火，火勢猛烈，火勢向旁邊的隔音屏障蔓延，逐漸陷入火海。據了解，現場一度傳出爆炸聲。警方和救援人員接報後趕至現場，消防出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，約半小時後將火救熄。一名85歲老婦懷疑吸入濃煙後不適，經現場治理後毋須送院。案件暫列縱火案，交由荃灣警區刑事調查隊第七隊繼續跟進。
現場全線封閉
運輸署表示，因火警，象鼻山路(往荃錦交匯處方向)近象山邨的全線仍然封閉。象鼻山路(往城門隧道方向)近象山邨的部份行車線現已封閉。九巴指，受象鼻山路近石圍角火警影響，城隧公路往荃錦交匯處全線封閉，九巴及龍運途經該處的巴士路線需改道行駛，班次或會有所延誤。
以下路線需改道行駛
九巴路線：
- 48P 【火炭駿洋邨 → 青龍頭】
- 49X 【廣源 → 青衣碼頭】
- 49P 【沙田市中心 → 青衣碼頭】
- 263 【沙田站 → 屯門站】
- 263A 【香港科學園 → 屯門站】
- 263B 【火炭山尾街 → 屯門站】
- 263C 【香港教育大學 → 屯門站】
- 269D 【瀝源 → 天富】
龍運路線：
- E41 【大埔頭 → 航天城】
- E42 【博康 → 機場(地面運輸中心)】
- E42P 【火炭山尾街 → 東涌(逸東邨)】