荃灣象鼻山路火警 75歲本地男子縱火被捕

荃灣象鼻山路往荃灣方向近石圍角邨的路旁位置昨早發生火警，火勢波及鄰近的隔音屏障和行人天橋。運輸署在今日凌晨約4時宣布，象鼻山路(往荃錦交匯處方向)近象山邨全線現已解封。而象鼻山路(往城門隧道方向)近象山邨部分行車線解封。警方則將案件改列「暫列縱火」，正循縱火方向調查。

【21:15更新】

警方今日(28日)晚上招開記者會，公布案件最新進展。荃灣警區總督察 (刑事) 羅世滔表示，昨日調查時未有發現助燃劑，而初步調查結果為暫未發現可疑之處，但由於火勢嚴重、牽涉公眾利益，警方接報後積極調查，經過查閱大量閉路電視和查詢附近居住或工作人士後，迅速鎖定一名疑犯，並於今日以「縱火」罪拘捕一名75歲本地男子。

羅世滔指男子居住在案發現場附近，被捕時身上有3個中形點火器和一把鎅刀。