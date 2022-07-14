荃灣開槍案曾志健與3男北潭涌被捕　消息：擬乘快艇前往台灣

警方昨日(13日)凌晨4時許，於西貢大網仔路北潭涌巴士總站拘捕4名，年齡介乎16至23歲男子，分別為21歲曾志健、16歲黃竣賢、21歲王愷銘及23歲馮清華。4人均涉及反修例案件被通緝。消息指，昨日4人原計劃到西貢黃石碼頭乘快艇前往台灣，但在北潭涌巴士總站被警方拘捕。

現時，4人因因沒有按照法庭指令歸押而被拘捕，其中3人今日(14日)下午將於區域法院提堂，另一名男子則於東區裁判法院提堂。

早前有傳曾志健已流亡海外

曾志健被控於 2019 年10月1日在荃灣參與反修例示威，被防暴警以實彈擊中左胸。曾志健經治理後康復，事後被警方控告「襲警」及「暴動」。惟案件於2020年12月再訊時，控方指曾志健在2020年10月後便未有到警署報到，辯方律師亦表示未能與曾志健聯絡。當時法庭頒布拘捕令，下令通緝歸案。當時有傳曾志健已離開香港。

至於另外3名被捕男子分別為馮清華、王愷銘及黃竣賢，據知3人均涉及反修例案件。當中馮清華在2019年10月1日在荃灣示威被捕，與另外4人被警方控告「暴動」，惟馮清華在審前覆核時缺席聆訊，被法庭頒下拘捕令通緝。

另外3男同被通輯

王愷銘則涉嫌在2019年6月12日在金鐘參與反修例示威，被警方控告參與非法集結。但2020年王愷銘在上庭前聲稱肚痛，須前往醫院求診，案件其後延期開審。惟王最終亦沒有到庭，其代表律師表示與王失聯，法庭遂發出拘捕令。

至於黃竣賢則於2019年10月13日，在將軍澳參與反修例示威，涉及「私了」便衣警員。當時黃男被控暴動、在身處非法集結使用蒙面物品、非法禁錮及有意圖而導致身體受嚴重傷害共4罪名。