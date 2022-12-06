荃灣4賊扮交收　用錘搶劫走值5萬元米奇模型

荃灣昨晚發生街頭搶劫案。昨晚約10時半，1名年約20歲男子相約4名男買家到荃灣海德街近一油站對開，交收一批米奇老鼠模型公仔，詎料被4人以鐵錘指嚇，搶走其中1個約值5萬港元的模型公仔，警員將案列行劫，正根據事主提供資料及現場天眼錄影，追查匪徒下落。

事發於昨晚約10時半，男事主帶同4個以木盒裝配的米奇老鼠模型公仔，以手推車到上址與4名買家見面交收，期間其中1人亮出一把鐵錘指嚇事主，並搶走其中1個約值5萬港元米奇模型，得手後往海盛花園逃去，事主並無受傷，窮追在後沿途尋求協助，4名匪徒跑至海角街交界登上一輛的士企圖離開，惟事主拉門，的士司機見情況不妙未有開車，4名匪徒只跳車逃走，事主報警求助，警員接報到現場一帶兜截未有發現，的士司機亦在場助查，警方圍封劫案現場調查，現場遺下餘下3個米奇模型及手推車。警員將案列行劫，據事主提供資料及現場天眼錄影追查匪徒下落。