草間彌生展周六開放 3展品特為M+製作

西九文化區M+博物館開幕一年，周六(12日)起恢復對外收費。「草間彌生：一九四五年至今」展覽亦於同日開放予公眾，展出203件著名當代藝術家草間彌生的藝術品，是日本以外的亞洲地區最大規模的草間彌生回顧展。展期長達半年至明年5月14日，成人票價240元，特惠票價150元。 「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽從時序及主題出發，分無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡、生命的力量共6個主題，展示草間彌生創作生涯最早期、僅16歲所繪的「玉米的枯葉」和創作筆記本，到最近期疫情期間在病床完成的繽紛畫作，亦有裝置、雕塑、素描、拼貼、流動影像和檔案資料等，讓觀眾審視她在日本、美國和歐洲等地所發展的藝術創作。

M+就今次展覽亦委託草間彌生創作3件展品，包括大眾熟悉的帶黑色圓點圖案的黃色「南瓜」大型雕塑，回應同場展出的1976年同名作品、但轉為繽紛色彩的「神經的死亡」，以及草間彌生至今最大沉浸式裝置「圓點執念——渴望天堂的愛」，當中展演空間和鏡房，更是參觀者必到的打卡位。 M+為展覽推出限定商品，並舉辦策展人講座、放映會等公眾活動。港鐵即日起亦推出草間彌生主題列車，即日起至12月17日行走屯馬綫，乘客亦可掃描車廂內的二維碼，聆聽藝人王菀之和展覽策展人的語音導賞。 展覽門票已於上月起發售，成人票價240元，特惠票價150元；周六起若只參觀其他展覽亦須購票，標準門票成人票價120元，特惠票價60元。M+副總監及總策展人鄭道鍊預計可吸引十萬計的訪客進場。