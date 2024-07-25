荔景地盤工人遭機器與泥頭車夾頭 當埸死亡 勞工處：已展開調查

勞工處指，對於在意外中有工友身故，感到十分難過，並對其家屬致以深切慰問。處方續指，意外後已即時派員到意外現場展開調查；已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用涉事的挖掘機，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。處方又指，正進行調查確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施；若調查發現有違例事項會依法處理。

發展局： 按規管機制暫停涉事承建商競投資格

發展局表示，因應今日在葵涌建築工地發生的致命工業事故，局方作為政府工務工程服務的採購方，按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格。發言人指出，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商。局方今日已向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程地盤平整類別的投標資格，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

局方指，政府有關部門現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長其暫停投標資格的期限，甚至從該「認可名冊」內除名。

