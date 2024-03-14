荔景居屋涉經營無牌牙醫診所 兩七旬漢被捕 疑曾九龍城寨行醫

兩名曾在九龍城寨內行醫的無牌牙醫，城寨清拆後在香港其他地方繼續行醫，警方接獲線報指，有人在荔景賢麗苑兩個單位內經營兩間牙科診所，昨採取行動，拘捕兩名70歲男子。據指，兩名被捕人均在九龍城寨長大，互相認識，並在賢光閣各自經營牙科診所。
兩名男子均70歲，分別姓鄭及姓何，涉未經註冊而以牙醫身份執業及管有第一部毒藥，分別是兩間無牌診所的負責人。警方調查期間，兩人透露曾於九龍城寨生活，並在該處提供牙醫服務。
葵涌分區雜項調查隊主管張家華督察交代案情指，警方早前接獲情報，有無牌牙醫在荔景一帶營運，提供包括補牙、杜牙根及洗牙等，絕對有可能對顧客的人身安全構成危險。警方昨聯同衛生署採取行動，針對兩間位於荔景賢麗苑賢光閣一單位無牌牙醫診所，派出兩名臥底警員，喬裝顧客到上址兩個單位搜證，待時機成熟採取行動，檢獲大量牙醫工具、牙科儀器及受管制藥物等。警方初步相信，該診所經營逾5年，收費由500至逾萬元不等。
警方指，兩間診所設備簡陋，衛生欠佳，不合標準亦不符合法例規定，附近不少街坊光顧，但暫未收到有醫療事故報告。當局呼籲，市民切勿光顧無牌牙醫，相關設備簡陋及欠缺衛生，不符法例規定的標準，對病人健康毫無保障。
九龍城寨歷史因素下，過往曾是三不管地帶，據指城內衛生環境惡劣，犯罪率較高，亦有不少無牌醫生經營。1984年中英兩國簽訂《中英聯合聲明》處理香港問題，1987年兩國共同決定拆掉寨城，至拆除工程於1994年4月完成，香港政府將原址改建為公園。