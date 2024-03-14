荔景居屋涉經營無牌牙醫診所 兩七旬漢被捕 疑曾九龍城寨行醫

兩名曾在九龍城寨內行醫的無牌牙醫，城寨清拆後在香港其他地方繼續行醫，警方接獲線報指，有人在荔景賢麗苑兩個單位內經營兩間牙科診所，昨採取行動，拘捕兩名70歲男子。據指，兩名被捕人均在九龍城寨長大，互相認識，並在賢光閣各自經營牙科診所。

兩名男子均70歲，分別姓鄭及姓何，涉未經註冊而以牙醫身份執業及管有第一部毒藥，分別是兩間無牌診所的負責人。警方調查期間，兩人透露曾於九龍城寨生活，並在該處提供牙醫服務。