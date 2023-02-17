荷花BB展2023｜會場直擊嬰幼兒及孕婦筍貨 率先睇多款著數優惠！

深受家長歡迎的荷花BB展開鑼啦！由荷花集團主辦的大型BB展「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」將由今日起至19日，一連3日於香港會議展覽中心Hall 1舉行，場內集合超過400個攤位，包括熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠低至3折，吸引一眾父母入場掃貨，即睇今年激筍優惠啦！

近 5,000 呎 JUMP JUMP 歷奇放電區 玩盡 6 大 check points 今年荷花BB展設立近5,000呎的「JUMP JUMP歷奇放電區」(荷花BB展場內Q01)，當中有6大特色check points，包括：「太空探險區」、「朱古力熊仔幻想區」、「馬戲團世界」、「越野障礙賽」、「木粒寶藏池」、「電動碰碰車及電動飄移車場」。此區有小朋友至愛的充氣彈彈床、充氣滑梯、電動碰碰車場、飄移車場及木粒寶藏池，讓小朋友可以盡情放電！ 1人遊戲區門票： 優惠時段 $80 (10:05-12:00)、一般時段 $100 小童及成人陪同遊戲區套裝門票： 優惠時段 $120 (10:05-12:00)、一般時段 $140

搶先睇會場限定優惠著數 嬰幼兒、孕婦用品一應俱全 大會今年特設「博覽入場獎賞」及「消費大獎賞」，場內亦有不少參展商加推優惠贈品等豐富著數，包括：

嬰幼兒用品

營養補充品

嬰幼兒食品

清潔用品 & 紙尿片

兒童教育與學習