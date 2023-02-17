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2023-02-17 14:54:38

荷花BB展2023｜會場直擊嬰幼兒及孕婦筍貨 率先睇多款著數優惠！

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荷花BB展2023｜會場直擊嬰幼兒及孕婦筍貨 率先睇多款著數優惠！

深受家長歡迎的荷花BB展開鑼啦！由荷花集團主辦的大型BB展「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」將由今日起至19日，一連3日於香港會議展覽中心Hall 1舉行，場內集合超過400個攤位，包括熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠低至3折，吸引一眾父母入場掃貨，即睇今年激筍優惠啦！

5,000JUMP JUMP歷奇放電區 玩盡6check points

今年荷花BB展設立近5,000呎的「JUMP JUMP歷奇放電區」(荷花BB展場內Q01)，當中有6大特色check points，包括：「太空探險區」、「朱古力熊仔幻想區」、「馬戲團世界」、「越野障礙賽」、「木粒寶藏池」、「電動碰碰車及電動飄移車場」。此區有小朋友至愛的充氣彈彈床、充氣滑梯、電動碰碰車場、飄移車場及木粒寶藏池，讓小朋友可以盡情放電！

1人遊戲區門票：
優惠時段 $80 (10:05-12:00)、一般時段 $100
小童及成人陪同遊戲區套裝門票：
優惠時段 $120 (10:05-12:00)、一般時段 $140

搶先睇會場限定優惠著數 嬰幼兒、孕婦用品一應俱全

大會今年特設「博覽入場獎賞」及「消費大獎賞」，場內亦有不少參展商加推優惠贈品等豐富著數，包括：

「博覽入場獎賞」：入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，即可憑登記頁面到P13攤位換領禮品1份。

「博覽入場獎賞」：入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，即可憑登記頁面到P13攤位換領禮品1份。

「消費大獎賞」：只要於場內單日累積消費滿$1,000或以上，憑3至5張不同商戶發出的發票正本 (其中一張須為荷花攤位A01/A11/P14攤位)，即可免費換領禮品1份。

「消費大獎賞」：只要於場內單日累積消費滿$1,000或以上，憑3至5張不同商戶發出的發票正本 (其中一張須為荷花攤位A01/A11/P14攤位)，即可免費換領禮品1份。

嬰幼兒用品

INGLESINA NOW手推車 會場優惠價$2,789，VIP 7折（展位：A01）；INGLESINA QUID 2 手推車 會場優惠價$2,879，VIP 7折（展位：A01） SALIA ELITE-SELECT汽車座椅 會場優惠價$6,299，VIP 7折（展位：A01）；RECARO NAMITO汽車座椅 會場優惠價$4,095，VIP 7折（展位：A01） 木床連海馬床褥 會場優惠價$2,024，VIP 57折（展位：A01） Comical Kid's Land 韓國MOYUUM初生嬰兒星級禮盒套裝 會場優惠價$598，限量發售！（展位：M04-07） Comical Kid's Land SINBII EZBAG 3.0 Infinity（每日限量50個）會場優惠價$1,288（展位：M04-07） Comical Kid's Land Baby Shark食品/餐具 1件8折；3件7折（展位：M04-07）

營養補充品

馬百良特濃熬雞精 會場優惠價$220/盒；馬百良超特濃熬雞精 會場優惠價$260/盒；買10盒即送1盒！（展位：B21-22） 日本命力會場限定優惠1件8折；4件以上7折（展位：C04）
NMN18000 會場優惠價$1,692；2支以上$1,504（展位：C04）；活得易濕敏免疫 會場優惠價$174（1-3件）；4件以上$152（展位：C04） 馬百良安宮牛黃丸（十丸裝）會場優惠價$1,680/盒；$4,500/3盒（展位：B21-22） CATALO指定產品買一送一（展位：E01,E24,E25） CATALO孕婦天然葉酸 會場限定優惠價$ 178（展位：E01,E24,E25） CATALO購物滿$3,500送總值$1,300贈品，其中包括CATALO收納箱1個。（展位：E01,E24,E25）

嬰幼兒食品

魚鱻森寶寶粥$558/5盒；買10盒多送1盒！（展位：K01-02, 17-18） 魚鱻森虱目魚精低至73折！（展位：K01-02, 17-18） Comical Kid's Land bebe food韓國嬰幼兒紫菜 會場優惠價$88/4件；嬰幼兒有機紫菜5折（展位：M04-07）

清潔用品&紙尿片

Nepia全新Genki 頂級柔軟嬰兒紙尿片及學習褲系列，尿片優惠價$115/包； 學習褲優惠價$100/包（展位：N01-N02） Nepia Whito TAPE Type 紙尿片買6送1（展位：N01-N02） Nepia買滿指定金額即送多款贈品，包括麵包超人玩具、學習褲試用裝等。（展位：N01-N02） 5合1多功能奶瓶消毒奶煲（連烘乾功能）會場優惠價$499，加送2X MUNCHKIN LATCH 4OZ寬口奶瓶！（展位：A01） Comical Kid's Land Baby Shark 自動感應梘液機 會場優惠價$120；Baby Shark紫外線便攜式消毒器$299（展位：M04-07）

兒童教育與學習

Tesco English-Time（0至8歲）採用主題性學習，包含40個學習單元，會場優惠價$14,800（展位：J12-13） Tesco English-Time Baby Pack（0至2歲）是一套協助幼兒透過聽覺、觸覺、視覺來培養早期閱讀技巧和日常生活技能的教育系統，會場優惠價$4,800。（展位：J12-13） Tesco English-Time更附有點讀筆和App協助幼兒自主學習。（展位：J12-13）

2023荷花「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」

日期：2023年2月17至19日
時間：10:00am–8:00pm (2月17日至18日)
10:00am–7:00pm (2月19日)
地點：香港灣仔會議展覽中心Hall 1展覽廳
門票：成人 $30、小童 $20
展覽網址：https://www.eugenegroup.com.hk/bbexpo/
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