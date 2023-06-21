荷蘭木傢俬藏32公斤K仔寄港，市值1400萬元，海關拘3名男子

有人以荷蘭的木材傢俬掩飾藏毒！不法分子將毒品藏在木製傢俬，由荷蘭寄到香港元朗一個露天停車場。上周五（16日），香港海關檢查一批由荷蘭來香港的海運併裝貨櫃，當中有11票不同種類的貨物，其中一批報稱是傢具。根據資料顯示，這批貨物的收貨公司是一間新成立公司，寄貨人以往沒有任何的海運紀錄。基於上述原因，海關人員決定扣留貨物作進一步檢查。

32 公斤懷疑K仔市值約 1400 萬元

港口及海域科貨櫃貨物檢查組高級督察陳杰論指，這批貨物中有3張木枱，經X光機檢查時發現，貨物中間位置被掏空，懷疑藏有可疑物品，打開貨物後發現一批K仔氯胺酮。行動中，海關檢獲32公斤的懷疑氯胺酮，市值約1,400萬元。