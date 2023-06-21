荷蘭木傢俬藏32公斤K仔寄港，市值1400萬元，海關拘3名男子

有人以荷蘭的木材傢俬掩飾藏毒！不法分子將毒品藏在木製傢俬，由荷蘭寄到香港元朗一個露天停車場。上周五（16日），香港海關檢查一批由荷蘭來香港的海運併裝貨櫃，當中有11票不同種類的貨物，其中一批報稱是傢具。根據資料顯示，這批貨物的收貨公司是一間新成立公司，寄貨人以往沒有任何的海運紀錄。基於上述原因，海關人員決定扣留貨物作進一步檢查。
32公斤懷疑K仔市值約1400萬元
港口及海域科貨櫃貨物檢查組高級督察陳杰論指，這批貨物中有3張木枱，經X光機檢查時發現，貨物中間位置被掏空，懷疑藏有可疑物品，打開貨物後發現一批K仔氯胺酮。行動中，海關檢獲32公斤的懷疑氯胺酮，市值約1,400萬元。
3名非華裔男子涉販運危險藥物
海關檢獲毒品後，案件由海關毒品調查科人員接手，並於本周一（19日）進行監控遞送行動，當日下午約3時，收貨人透過電話指示要將貨物送到元朗大棠一個大型露天停車場，直至晚上約9時，以販運危險藥物的罪名，拘捕3名準備處理貨物的非華裔男子，年齡介乎30歲至52歲。
其中一人收取500元報酬處理貨物
海關指，第一名被捕人30歲，報稱無業，他是收取500元報酬到停車場處理貨物，初步相信他涉嫌準備將貨物由元朗運去屯門一個工廈；第二名被捕人52歲，報稱保安員，在該停車場工作，涉嫌收取4,000元報酬，默許將涉案貨物擺放在涉事停車場；第三名被捕人40歲，報稱貨車司機，他收取公司訂單，負責將貨物由元朗運去屯門。第三名被捕人將獲准保釋後查，案件仍在調查中，不排除有更加多人被捕。