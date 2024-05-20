荷蘭藝團下月西九自由空間獻技 表演霹靂舞滑板等極限運動

ISH Dance Collective下月來港演出。(西九提供)

西九文化區管理局今日(20日)宣布，將邀請荷蘭著名藝術團隊ISH Dance Collective於6月28至30日在自由空間大盒呈獻《狂舞自由式》亞洲首演。屆時一眾表演者將向觀眾獻技，表演霹靂舞、滑板，以及街頭籃球等多項極限運動。節目門票現正於西九文化區網站公開發售。

管理局表示，適逢今年為「西九文化區自由空間」慶祝開幕五周年，將繼續發揮挑戰常規的精神,首度化身為街頭運動表演場地,邀請來自荷蘭阿姆斯特丹、致力開拓街頭文化藝術視野的著名藝術團隊ISH Dance Collective呈獻《狂舞自由式》的亞洲首演。一眾表演者將施展渾身解數，大糅合霹靂舞及單線滾軸溜冰、滑板、街頭籃球、花式小輪車和自由飛躍等極限運動，配合原創電子音樂以及由著名大提琴家Annie Tangberg及小提琴家Vera van der Bie所帶來的弦樂現場演奏，在大盒內呈現一場跨界演出。