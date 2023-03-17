荷里活特效製作競逐奧斯卡 數字王國憑頂尖技術配合AI致力開拓近390億美元市場

奧斯卡得獎名單於日前出爐，不僅造就首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊，多個亞洲台前幕後單位亦於今屆奧斯卡獲得重要提名及獎項，當中荷里活特效製作公司數字王國，亦憑全球斬獲8.588億美元票房的《黑豹2：瓦干達萬歲》，於奧斯卡中競逐「最佳視覺效果」獎項。

據《Variety》報導，《黑豹2》全片的製作成本高達2.5億美元，以精彩的視覺特效打造大量刺激的動作場面。而外媒《Art of VFX》透露，有份參與該片特效製作的數字王國，其投入的藝術家高達450位，並以長達18個月的時間共製作出達500個視效鏡頭之多。

事實上，總部設於香港的數字王國，近年於國際影壇中備受矚目，除了於大銀幕電影作品上的製作名單上與其他荷里活級別的製作單位齊名外，集團行政總裁謝安早前更接受外國媒體CNN訪問，他表示：「雖然近年參與多部漫威作品令公司為人所認識，但事實上公司多年前已憑多部國際級作品，包括《鐵達尼號》、《飛越來生緣》及《奇幻逆緣》三次榮獲奧斯卡金像獎『最佳視覺效果』大獎。」

除了視覺特效製作，數字王國AI虛擬人技術亦領先全球，例如面部捕捉系統，可以自動將演員的面部表情重新創建為最微妙的動作，更將已故巨星鄧麗君重現在人們面前與大眾互動，更於今年年初於中國內地節目上登場，平均收視率突破1.39%，一度成為網上熱話。