莊豪鋒專訪｜田北辰接班人不怕做「壞孩子」　承傳理性敢言作風

今屆立法會有多名資深議員退下火線，當中包括實政圓桌召集人田北辰，他在今次選戰成功將新界西北直選席位「交棒」予徒弟莊豪鋒。莊豪鋒坦言不怕承傳「壞孩子」標籤，未來會一貫師父敢言的作風。 記者 陳芷晴 與大多市民一樣，莊豪鋒最初是在電視節目《窮富翁大作戰》認識田北辰，心想「呢個人咁有背景，社會地位咁高，都肯做呢啲嘢(掃街清潔工)」，而開始仰慕對方。直到7年前，機緣巧合下經朋友介紹認識田北辰，開始了地區工作。75歲的田北辰今次決定不競逐連任，莊豪鋒指：「接班冇最好嘅時間」，在心態及能力上早已準備，但坦言今次籌備選舉工程的時間確實比人落後。

繼承敢言風格 在選戰中，莊豪鋒一直標榜是田北辰接班人，他解釋是在最短時間內，讓選民認識他。至於進入議會後如何打出自己的「名堂」？莊豪鋒回應：「我個人嘅名唔係最重要，最想令人認到實政圓桌就係呢種風格，理性敢言，提出具體方案，知行一致」。莊豪鋒指欣賞田北辰的個人魅力，被問到有否目標成為對方般的「政治明星」，莊指：「一定係想啦，呢個目標，我覺得做好自己嘅工作，啲人睇到就會成為大家都會記得你嘅人」。 除了繼承田北辰的風格，莊豪鋒在議會將繼續師父的工作，主力在交通基建議題發聲，包括爭取興建屯門沿岸跨海鐵路，由屯門碼頭出發，經三聖、黃金海岸、掃管笏、小欖直接過海，讓居民有更快、更直接的選擇。此外，政府今年收回大欖隧道，他會繼續爭取在一般及非繁忙時段免收費。

無懼成為「壞孩子」 田北辰被外界形容為「壞孩子」，繼承敢言作風會否成為新一代「壞孩子」？莊豪鋒反問：「所有人跟大隊、一式一樣先叫好孩子？標奇立異，或者有理據提出意見就叫壞孩子？我唔會怕任何標籤」。兩年前曾出戰區議會選舉，競逐屯門西直選議席但落敗。他曾懷疑選民是否不再需要中間光譜，「覺得影響唔到大局」。但通過今次當選，證明選民「明知得返一個人，一把聲音喺議會，都想有人將感受清晰咁話畀政府知」。田北辰贈他兩個字「無愧」，解釋「四方八面都會受到好大壓力，如果隨住初心服務社會，結果係點你都無愧」。如今成功「接棒」，莊豪鋒很自豪能令田北辰放心「退休」。