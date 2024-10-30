莫華倫狠批港府只顧盛事忽略藝術發展　「放啲無人機就叫做有文化咩？」

政府致力發展盛事經濟，希望吸引遊客訪港和刺激經濟。全國政協委員、著名男高音莫華倫批評，港府把香港標榜為亞洲國際都會，卻只顧推動盛事經濟而忽略藝術發展，「放啲無人機就叫做有文化咩？喺灣仔擺一個月夜市就叫有文化喇咩？」 ▼莫華倫狠批語錄逐格睇▼

重製歌劇《杜蘭朵》盛事基金只批70萬元 全球著名歌劇院為紀念二十世紀初最重要的歌劇作曲家之一浦契尼(Giacomo Puccini)逝世一百周年，都會重演歌劇《杜蘭朵》。莫華倫指，他亦會斥資逾1,000萬元，包括聘請國家隊級的創作班子，製作融入中國文化元素的香港全新版《杜蘭朵》。 莫華倫早前向政府的文化藝術盛事基金申請1,500萬元，最終卻只獲批70萬元，「今次我諗住整大佢啦，多啲宣傳，吸引大灣區遊客、世界遊客啦」，又稱起初滿懷信心把節目納入本港的盛事文化活動，「上去interview(面試)做咗好多程序，最尾畀咗雞碎咁嘅錢，呢個就係盛事基金喇……嗰70萬塞牙罅都唔夠啦。」他批評，基金沒有解釋只批出70萬元的原因，「畀粒糖你食塞住你把口，(不過)就塞唔住我把口，我依家就講出嚟畀大眾聽」，反問「歌劇唔係盛事咩？」 形容港歌劇院求政府資助「乞衣咁乞」 2003年在香港創辦香港歌劇院的莫華倫，早年曾到德國發展歌唱事業，他指當地政府非常支持音樂，所有歌劇院也是百分之百由政府支持，「唔使好似我哋香港歌劇院，乞衣咁乞，乞政府畀多啲資助啦、囈契爺咁囈。」