菜鳥香港推開放式驛站 消費者自助取件 料5月增至4個

電商物流公司「菜鳥香港」在港試行自助取件站，讓持取件短訊的市民自行到對應的貨架領取包裹，盼可加快市民取件速度，達至「1分鐘取件」，提升消費者的取件效率和體驗之餘，亦自提點的緩解高峰時期排隊壓力。

菜鳥香港於今年4月頭開始推行「開放式自提點」，於將軍澳及荃灣兩個驛站提供 「自助取件」服務；當包裹抵達相關驛站後，消費者便會收到短訊提醒，可去驛站自行在貨架領取包裹；找到包裹後，便可把包裹放在站內高拍攝掃描器，掃描當包並核對手機號碼後，便能成功件。