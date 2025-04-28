菜鳥香港推開放式驛站 消費者自助取件 料5月增至4個

電商物流公司「菜鳥香港」在港試行自助取件站，讓持取件短訊的市民自行到對應的貨架領取包裹，盼可加快市民取件速度，達至「1分鐘取件」，提升消費者的取件效率和體驗之餘，亦自提點的緩解高峰時期排隊壓力。
菜鳥香港於今年4月頭開始推行「開放式自提點」，於將軍澳及荃灣兩個驛站提供 「自助取件」服務；當包裹抵達相關驛站後，消費者便會收到短訊提醒，可去驛站自行在貨架領取包裹；找到包裹後，便可把包裹放在站內高拍攝掃描器，掃描當包並核對手機號碼後，便能成功件。
菜鳥香港末端運營負責人王凱表示，驛站內包裹放的位置都有經深思熟慮，如小型包裹放在貨架上層，大型包裹放在最低一層，以保障消費者取件時的安全。他又指，由4月初至今，未有出現，消費者取錯件或包裹遺失的情況；即使包裹遺失，驛站有應對措施，包括有閉路電視可以拍下取件人的樣子，加上後台取件資料，即使有人取錯件菜鳥香亦可致電該人拿回包裹。
下月再增2間自助驛站
菜鳥香港總經理鄧理能補充，推行開放式自提點後，消費者取件速度增加50%，「只要10至15秒便可以拿到包裹」，大大加快市民取件速度。他表示，開放式自提點研究的試行已經完成，透露下月會再有2間驛站採用自助取件，而驛站因不少屬加盟店，故需研究是否適用自助取件，「空間至少要容納5名市民」
5月底在香港採用智能燈條
被問到，每當內地平台推出「雙十一」等大型優惠，包裹迫爆驛站。鄧理能指，不擔心開放式自提點會出現迫爆情況，因菜鳥香港在內地倉庫會按消費者等待時間、包裹數安排送速遞次序。此外，鄧理能說，目前已經在5個港鐵站點設置自提櫃或服務點，方便消費者上下班途中取件。另一方面，他提到，預計5月底在香港採用智能燈條，通過不同顏色的訊號燈幫助消費者快速找到包裹。