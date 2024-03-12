華富邨奪命火｜拐杖婦火燒上身半分鐘始被發現 街坊淋兩盆水助救

香港仔華富邨昨日（11日）發生一宗罕見奪命意外！ 63歲姓江的婦人與66歲丈夫，女兒及女婿同住於香港仔華富邨華明樓一單位。消息指，她患有紅斑狼瘡和骨枯病症，不良於行，平時需靠拐杖助行。昨日中午約12時35分，家人正在上班，她獨自在家中煮食，其間懷疑身穿的棉衣被火種焫着起火，遭活活燒死。今日（12日）單位門外點有白蠟燭致祭。 婦人不良於行 據指，鄰居的閉路電視指下事發過程，可見當時婦人被火燒著，但由於不良於行，她慢慢行出家門求救，直至約半分鐘後才被鄰居發現，當時她已全身着火，倒在走廊上。

救火鄰居不知「火團」是人 住在婦人對面單位的姓陳鄰居向傳媒表示，聞呼救聲開門查看，赫見鐵閘旁有一團火，連忙使用家中兩支滅火筒滅火，惟當時並不知火團是是人「我第一次噴唔知火團係人，只知係有火要救」。她指當時曾望向婦人屋內，看到開了水喉，相信江婦「好想救自己」，惟礙於她需靠拐杖助行，行動緩慢，亦「除唔到件衫」，以致行出屋外求救已為時已晚。 有鄰居取水撲救 其後住在起火單位斜對面的另一位陳女士，聽到聲響後，亦立即到廚房取水協助，她指倒第一盆水已經淋熄其身上大部分火種，但為免蔓延，所以再淋多一盆水，「行出嚟佢已經瞓咗喺度」她形容婦人已沒有反應。