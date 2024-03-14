華富邨重建｜一住半世紀 林婆婆：人生最大福氣 難捨騎樓鹹蛋黃 難忘街坊濃情

走進南區華富邨華康樓一個高層單位，任誰都忍不住跑向騎樓，遙望那一望無際的大海，清晨看著太陽破曉，傍晚欣賞「鹹蛋黃」被大海吞噬，連千萬豪宅也享受不到的美景，華富邨居民林婆婆過去半世紀看得如癡如醉。再夢幻的單位也逃不過重建命運，位於華富邨第二期重建計劃中，料只餘數年時光，她最不捨的，不僅是醉人美景，還有維繫了一甲子的街坊情誼。

記者︰林穎嫺

「個個都好鍾意(騎樓)，嚟親個個都去咗嗰度先，伏一陣間先」，走進林婆婆的家，都會被騎樓外的無死角海景吸引，林婆婆說其單位座向極佳，既可看到日出，也可看到日落，天朗氣清時也會忍不住拍下美景，兩個兒子自小亦愛待在騎樓，觀看郵輪和大船駛過。這個海景，她看了半世紀仍未生厭。年屆八旬的她形容入住華富邨是大半輩子人生中最大的福氣，連曾登門造訪的中聯辦副主任何靖都不敢相信此單位為廉租屋。