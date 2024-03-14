華富邨重建｜一住半世紀 林婆婆：人生最大福氣 難捨騎樓鹹蛋黃 難忘街坊濃情

走進南區華富邨華康樓一個高層單位，任誰都忍不住跑向騎樓，遙望那一望無際的大海，清晨看著太陽破曉，傍晚欣賞「鹹蛋黃」被大海吞噬，連千萬豪宅也享受不到的美景，華富邨居民林婆婆過去半世紀看得如癡如醉。再夢幻的單位也逃不過重建命運，位於華富邨第二期重建計劃中，料只餘數年時光，她最不捨的，不僅是醉人美景，還有維繫了一甲子的街坊情誼。
記者︰林穎嫺
「個個都好鍾意(騎樓)，嚟親個個都去咗嗰度先，伏一陣間先」，走進林婆婆的家，都會被騎樓外的無死角海景吸引，林婆婆說其單位座向極佳，既可看到日出，也可看到日落，天朗氣清時也會忍不住拍下美景，兩個兒子自小亦愛待在騎樓，觀看郵輪和大船駛過。這個海景，她看了半世紀仍未生厭。年屆八旬的她形容入住華富邨是大半輩子人生中最大的福氣，連曾登門造訪的中聯辦副主任何靖都不敢相信此單位為廉租屋。
1968年8月，林婆婆一家四口搬入華富邨，告別在灣仔與知己合租的唐樓單位，由兩家人瑟縮100呎唐樓，「升級」至280呎公屋，首派便獲安排到此背山面海的一流單位，在林婆婆眼中，是比毗鄰豪宅貝沙灣更佳的住所，「我哋鍾意華富邨個景靚，佢一俾呢間我……嘩！又咁大，梗係要啦！」
鄰居互望相助 煮好飯一齊食
有「平民豪宅」美譽的華富邨在1967年11月陸續落成，林婆婆所住的華康樓屬於第10座，在開邨翌年8月入伙，林婆婆一家遷進一個月後，港督戴麟趾親臨為華富邨揭幕，她拿著相機跟隨居民湊熱鬧。由於華富邨在日治時期曾為亂葬崗，開邨之初，鬧鬼傳聞四起，加上交通極度不便，嚇走不少街坊，但林婆婆卻鍾情這個荒蕪的山頭，即使每天徒步1.5小時從薄扶林下山到銅鑼灣上班仍不言棄。
令林婆婆對華富邨情有獨鍾的，不僅是一望無際的海景，更是猶如家人般的左鄰右里，以往街坊都不會關上大門，可到鄰居家自出自入，不時幫助鄰居照顧孩子，煮好飯也會一起吃，「最好就係有一班好朋友、好鄰居，呢個情就係喺呢度，就係最好，人情味好難㗎依家。」
不過，重建在即，多間光顧了數十載老店已率先退場，未來兩年亦會開始與其他街坊各散東西，即使一同獲安置到新邨，亦難再維繫現時情誼，華富邨獨享的美景也會化為烏有，「冇咗個人情味喺度，將來就個個都閂門，係咪？拆咗呢度就冇咗個人情味，冇咗華富邨呢個景，一定冇㗎喇。」