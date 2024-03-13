華富邨重建｜華安樓華樂樓料2026年遷　可優先買綠置居　區議員：華昌華泰華建樓重建或延後

南區華富邨重建進入倒數階段，房委會明日（14日）將開會商討華富邨重建遷置安排，政府原計劃分三期重建。據悉，房委會暫時僅敲定第1A期重建計劃，預計華安樓及華樂樓可於2027年7月清空，涉及895個住戶，當中有約180戶為全長者戶，料華昌樓、華泰樓和華建樓三幢樓宇將會分拆至1B期，但相關重建安排則未有交代。

可買長沙灣「綠置居」麗玥苑

房委會商業樓宇小組委員會及資助房屋小組委員會明早舉行聯席會議，消息指，華景街項目將於2026年底入伙，並已劃定安置華安樓和華樂樓住戶，項目共提供約1,200伙，足夠讓兩幢大廈住戶全數遷入，而受重建影響戶亦在公佈清拆安排後至目標清空期前，享有優先選購居屋和綠置居的資格，可最早優先選購即將接受申請的「綠置居2023」長沙灣麗玥苑，意味受重建戶亦合資格優先選購包括最快2025/26年度落的宏照道綠置居項目，或會與彩虹邨重建戶出現競爭。合資格受重建影響戶亦可選擇領取現金津貼，代替入住公屋。

據悉，房委會亦會向受影響住戶提供搬遷津貼，一人住戶津貼額為10,030元，2至3人家庭津貼額為17,300元。商戶則可選擇經投標搬遷至房委會轄下其他街市檔位，或領取一筆過替代津貼。