華富邨重建｜華安樓華樂樓895戶　最快2026年底遷至同區華景街

房委會今日公布薄扶林華富邨分期清拆重置計劃進展及清拆華富邨華安樓及華樂樓遷置及相關安排，華富邨原分3期重建，但原屬第一期重建的遷置屋邨「華富北」地盤，因土地石層因發現岩石層比預計為高，與原地基設計假設有頗大分別，故需要作出改動以減少額外打石量，減少對鄰近居民的滋擾及緩減交通負荷，導致工程需要延誤，華富北用地入伙日期將由2028年下半年延至2030年上半年，但作為同期安置地盤的華景街用地，則可由原先預計的2027年提早至2026年底，可接收華富邨華安樓及華樂樓兩座居民，故首期重建計劃需分為1a及1b兩期。至於第二期雞籠灣南及雞籠灣北的落成日期，則維持在2030年至2031年不變，第三期的華富邨原址重建落成時間亦維持於約2040年至2041年。

黃碧如：6人或以上家庭可獲3.19萬元特惠金

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，受影響租戶提供遷置特惠金，其中1至5人家庭可獲大約1萬元特惠金，6人或以上家庭可獲3.19萬元特惠金。現時1a期商戶重建期間需要搬遷，黃碧如指，即使1a期重建，華富邨內仍有130至140間商舖，足夠服務居民。第1a期重建計劃預計涉及華安樓及華樂樓895個住戶，當中180戶為長者戶，需於2027年7月清空。

房署消息人士表示，整個重建計劃總共有5個接收屋邨，重建完成後可建成21,120個單位，單位淨增長率達130%，而預計整個重建項目需於2040年至2041年落成。而首批被清拆的住戶為華安樓及華樂樓，1人家庭佔15%，2人家庭佔26%，3人家庭佔29%，4人家庭佔22%。房署消息指，安置屋邨的單位比例亦會因應配合。