華富邨重建｜薄扶林圖書館近兩億重置 議員質疑定位落後「應慳則慳」

華富邨重建在即，邨內的薄扶林公共圖書館亦需重置，預計耗資1.93億元，花6年時間興建和裝修。立法會民政及文化體育事務委員會昨日討論相關工程，多名議員關注造價過高，及質疑傳統圖書館定位落後，在財赤下「應慳則慳」。 位於華富邨華珍樓的薄扶林公共圖書館，是一間有600平方米的小型圖書館，由1970年運作至今。因應華富邨重建，2031/32年度要搬遷清拆。當局建議在薄扶林南雞籠灣北，公屋發展計劃其中一幢樓宇的基座興建新的小型圖書館。考慮到未來區內將新增約三萬人口，圖書館面積會倍增至1,200平方米，並增設親子閱讀區及提升電腦設施等。工程預算費要1.93億元。

政府稱圖書館仍有存在必要 在立法會民政及文化體育事務委員會上，選委界劉智鵬指閱讀吸收知識方法已大變，「現時已搞緊生成式人工智能ChatGPT同Deepseek」，質疑舊時圖書館的模式和定位已落後，若停留在以往的運作模式，未能追上需要。文體旅副局長劉震回覆，圖書館有其存在必要，仍有人會看實體書及報刊，新式圖書館設計上減少實體書的擺放空間，增加供舉辦閱讀活動的空間，可供香港參考。 面對千億財赤，工聯會陸頌雄指圖書館的工程成本過高，特別是內部裝修費要7,000萬元，關注現時已少了人借書，認為應量化每借出一本書的成本，稱有助提升圖書館的成本效益。他又建議亦減低日後圖書館的營運費用，可以以委託社區組織經營圖書館，稱可令圖書館「更有風格」。劉震回應指政府非常關心圖書館的成本效益，加入新科技有助減低人手比例。

民建聯陳勇建議當局在工程上應壓縮開支，「應用則用、應慳則慳」，例如設計上可以減省非必要的元素。劉震對於減省開支的建議表示認同，但指工程中最大一部分開支是因圖書館設立在公屋之中，需與房屋署分擔基座費用，又表示現時設計上已經盡量慳儉，承諾「可以慳一定盡量慳多啲」。

