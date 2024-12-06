華富邨重建｜華富邨預留重鐵用地提前釋出　第3期重建提前6年完成遷置

華富邨預留重鐵用地提前釋出 第3期重建提前6年完成遷置 (資料圖片)

因應南港島線西段將由原有重型鐵路方案改為採用智慧綠色集體運輸系統，華富邨重建計劃亦可提前6年完成遷置。因原預留作重鐵發展的華富邨華安樓及華樂樓土地可提前6年釋出，作為第三期重建的遷置屋邨，令華富邨重建的搬遷提前6年至2034至2035年完成。 華富邨分三期重建，由2026年開始，原定2034至2035年完成第三期的置遷。由於原先華富邨第1a期重建的華安樓及華樂樓因配合原有重鐵方案而預留的土地將提早釋放用作遷置資源，故在華安樓及華樂樓的租戶遷人接收屋邨華景街公營房屋項目後，房委會將隨即清拆華安樓及華樂樓，並於現址動工建造新華富邨第1期，用作華富邨重建計劃第3期華翠樓和華景樓租戶的遷置資源。

新安排預計讓重建計劃第三期的華翠樓和華景樓的租戶於2034年第二季遷入新華富邨第1期的新建接收大廈，較原有安排提早約六年。華翠樓和華景樓的目標清空日期相應由原定的2040至41年度，提前六年至2034至35年度。 至於未來車站的位置，房署消息人士表示，明年才會有較明確的定案，房署將配合其他部門規劃，例如將建築物後移、改善通風等，而屋邨規劃亦會與未來車站協調，例如以平台與車站連接，並設商店和綠化，便利居民易行。

華富邨預留重鐵用地提前釋出 第3期重建提前6年完成遷置 (政府新聞處)

房委會亦會透過社區參與活動發掘彩虹邨和華富邨中別具特色和值得保留的商戶，讓他們參與競投在接收屋邨或原址重建邨預留的新商業單位，或其他房委會現有零售設施內的指定空置商鋪及檔位。中標者在新租約下可獲三個月免租，若放棄特設招標安排，便會獲發放一筆過替代津貼 125,000元。