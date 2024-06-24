華心邨命案｜尋身份證起爭執毆斃女友　59歲男被控謀殺明提堂 (更新)

【6月24日更新】粉嶺華心邨近日發生命案，一名59歲男子懷疑未能找到身份證，與56歲女友發生爭執，期間連揮多拳毆斃女友，其後遭警方拘捕。警方今(24日)表示，暫控該名59歲男子一項謀殺罪，案件將於明日(25日)上午在粉嶺裁判法院提堂。
華心邨情侶爭執打架 56歲女友疑被男友揮拳擊中亡
【6月23日更新】粉嶺華心邨昨(22日)發生謀殺案。昨日下午5時23分，警方接獲一名男子報案指其56歲女朋友在華心邨華勉樓一單位內受傷及昏迷；人員趕赴現場，發現該名女子倒臥在單位內，她身體多處受傷，大部分集中在上身，但未發現由利器造成的傷痕，詳細致死原因有待法醫剖驗才能確定，現場被證實死亡。
經初步調查，死者懷疑曾與其男朋友爭執並被其以手襲擊。人員在現場拘捕該名五十九歲男子，涉嫌謀殺，他現正被扣留調查。警方初步相信，兩人因個人財物起爭執，有人星期五襲擊女友導致對方昏迷，到星期六下午5時許才報案。
至於疑犯為何拖了一日才報案，及犯案後有否離開單位，警方指因涉及調查細節，有機會影響司法程序不便透露，而調查方向會包括疑犯有否精神病紀錄。
兩人過往沒有家庭糾紛紀錄
消息指，涉案情侶均為無業，居於黃大仙東頭邨的男友因找不到身份證，懷疑被女友取走，星期五下午到女友在華心邨的家中尋找，之後爭執，有人揮拳襲擊女友導致對方倒地。兩人過往沒有家庭糾紛紀錄。