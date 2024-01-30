華懋夥黃金時代基金會創「金齡美饌」　迎合難以咀嚼長者

不少家庭都會趁農曆新年相聚，但年邁長者或因身體機能退化，難以咀嚼而未能與家人共享賀年美食。有團體以食物原材料入饌，全新設計一系列無添加、賣相精美、健康美味的「金齡美饌」，並有別於一般軟餐，讓長者享受真材實料的美食，重拾進餐樂趣和與家人同檯。

華懋集團夥拍黃金時代基金會，邀請跨專業團隊，包括營養師、言語治療師、註冊護士和如心酒店集團旗下西廚，設計全新的「金齡美饌」。團隊亦有將烹調技術發揚光大，本月起教授數十名義工製作長者友善食物，並繼續由義工推而廣之，服務逾百位護老院舍長者。

未來華懋集團會與黃金時代基金開展新合作，繼續服務更多院舍長者。華懋集團企業體驗總裁鍾慧敏稱，華懋身體力行與黃金時代基金會合作，並透過旗下如心酒店集團的西廚團隊，向義工分享烹調心得及前往護老院舍服務。她續說，集團餐廳推出真材實料的「金齡美饌」，在開發商機的同時，讓更多長者享受到優質生活質素。

長者愈來愈多是時候開拓長者餐

黃金時代基金會創辦人暨主席容蔡美碧表示，餐飲業界在數十年前推出兒童餐，隨著長者人口愈來愈多，是時候開拓長者餐，又深信這個創新項目，要透過跨界別合作才能永續發展。