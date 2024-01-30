熱門搜尋:
23條立法 美斯訪香港 機管局債券 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-30 19:09:26

華懋夥黃金時代基金會創「金齡美饌」　迎合難以咀嚼長者

分享：
如心酒店西廚團隊即場示範製作「金齡美饌」。(華懋集團提供)

如心酒店西廚團隊即場示範製作「金齡美饌」。(華懋集團提供)

不少家庭都會趁農曆新年相聚，但年邁長者或因身體機能退化，難以咀嚼而未能與家人共享賀年美食。有團體以食物原材料入饌，全新設計一系列無添加、賣相精美、健康美味的「金齡美饌」，並有別於一般軟餐，讓長者享受真材實料的美食，重拾進餐樂趣和與家人同檯。

富貴壽桃包、黃金甜薯蛋撻及至尊鮑魚凍。(華懋集團提供) 行政會議成員林正財、鍾慧敏、容蔡美碧手持「金齡美饌」合照。(華懋集團提供) 賀年「金齡美饌」的「鴻運當頭」、「如意吉祥」、「鳳凰金卷」、「花好月圓」和「甜甜蜜蜜」。(華懋集團提供) 如心酒店西廚團隊接受黃金時代基金會跨專業團隊培訓，學習製作長者友善的食物。(華懋集團提供)

未來繼續合作服務更多院舍長者

華懋集團夥拍黃金時代基金會，邀請跨專業團隊，包括營養師、言語治療師、註冊護士和如心酒店集團旗下西廚，設計全新的「金齡美饌」。團隊亦有將烹調技術發揚光大，本月起教授數十名義工製作長者友善食物，並繼續由義工推而廣之，服務逾百位護老院舍長者。

未來華懋集團會與黃金時代基金開展新合作，繼續服務更多院舍長者。華懋集團企業體驗總裁鍾慧敏稱，華懋身體力行與黃金時代基金會合作，並透過旗下如心酒店集團的西廚團隊，向義工分享烹調心得及前往護老院舍服務。她續說，集團餐廳推出真材實料的「金齡美饌」，在開發商機的同時，讓更多長者享受到優質生活質素。

長者愈來愈多是時候開拓長者餐

黃金時代基金會創辦人暨主席容蔡美碧表示，餐飲業界在數十年前推出兒童餐，隨著長者人口愈來愈多，是時候開拓長者餐，又深信這個創新項目，要透過跨界別合作才能永續發展。

Ad Block

賀年「金齡美饌」餐單包括「鴻運當頭」西部菲達芝士沙律配西瓜啫喱、「如意吉祥」龍脷魚配蛋白菠菜汁、「鳳凰金卷」菠菜雞肉南瓜龍脷魚慕絲卷)、「花好月圓」稀少糖法式焦糖燉蛋，以及「甜甜蜜蜜」稀少糖蜂蜜蛋糕配吉士醬，年初一至五會在特定旗下酒店供應，其後會推出恆常旳「金齡美饌」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受