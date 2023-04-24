華懋集團首度聯乘香港中樂團 攜手推動中樂文化承傳與創新 展示香港軟實力

2003年「沙士」在香港爆發的情境你我或許仍歷歷在目，其時不論社會各界、經濟環境與市民身心健康均受到前所未有的衝擊。在「後沙士」時期，香港急需重振的情勢下，香港中樂團創辦「香港鼓樂節」，透過連串鼓樂活動為香港人與社會加油打氣，自此，「香港鼓樂節」成為本港一年一度的文化盛事。轉眼20年過去，香港再次歷經3年多的新冠疫情打擊，社會雖逐漸復常，但重拾正軌仍需時。今年「香港鼓樂節」踏入20周年，華懋集團宣佈首度與香港中樂團攜手呈獻「鼓動心弦 連結世界」系列活動，盼以澎湃鼓聲再度發揮振奮人心的作用。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興期望，是次合作能夠引證商界扶持文化產業發展的可行性，並藉著鼓樂弘揚中國音樂文化，為社區創造更多共享價值。

是次合作自去年12月開始洽談，由構思、籌備到落實，華懋集團與香港中樂團的團隊僅用了數月時間，可謂一拍即合，原因在於雙方有著共同理念。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興續稱：「多謝香港中樂團提出合作的機會，華懋集團十分贊同箇中的理念，相信音樂可以鼓舞人心。我們一直關注香港中樂團的動向，留意到香港中樂團一直在全世界推廣中國音樂文化，接觸到國際層面。而『香港鼓樂節』過去亦舉辦得有聲有色，因此作為20周年的重頭戲，我們的討論焦點就在於如何將這件事發揮至最大的影響力，不單在香港鼓舞人心，亦可以連接世界。」

香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌教授表示很高興能得到華懋集團的關注與支持，對香港中樂團是一大肯定，坦言做文化、搞藝術，很多時候都是默默耕耘，要得到其他人士包括傳媒、企業等支持並不容易。他亦說：「我們的KPI是非形態，顯現於對社會的影響。學習打鼓表面上只是音樂活動，但其實內含許多個人故事，而這些故事不僅會影響參與者，亦會影響身邊人，更有影響生命的力量。這個漣漪效應，對社會而言是非常有幫助。」

18 區鼓隊招募響頭炮 壓軸音樂會 5G 科技與世界接軌

「鼓動心弦 連結世界」涵蓋一系列不同形式的公眾參與鼓樂活動，打頭陣就有跨越18區的鼓樂訓練及演出拍攝，中樂團會委派導師為各組別安排訓練，亦會安排導師到懲教署青年教導所教導打鼓，並按照報名人士年齡及程度設計約2分鐘鼓樂演出及拍攝演出影片，將於網上及10月14日在西九文化區舉行的壓軸音樂會上播放。除此之外，亦會有網上「#DrumChallenge」，讓香港、內地以至全球人士根據中樂團預設的鼓段，以任何循環再造物件發揮創意作出敲擊挑戰，並發佈到社交媒體響應活動。

蔡宏興希望動員集團仝人參與，現正積極籌組華懋鼓隊，將會拍攝短片，身體力行支持香港中樂團。蔡續指，是次活動以5G科技連結世界，即時發放，是一個創新的手法，善用科技與世界接軌，沒有科技就不能成事。他亦表示：「10月14日我們會在西九文化區舉行壓軸音樂會暨嘉年華，會有攤位，亦會有表演，包括今年『香港活力鼓令24式擂台賽』比賽冠軍隊伍、非遺鼓隊、華懋鼓隊等；另外亦會再度展出『香港鼓樂節』20年前曾使用的3.47米太平大鼓，讓市民進行『終極 #DrumChallenge』。而音樂會更邀請到五大洲的鼓隊，包括日本、韓國、美洲、非洲等，破天荒以網上連線的方式，與香港中樂團演奏。因此活動不單止將18區、全香港連結起來，更讓全世界的朋友得以接觸，體現香港作為活力之都的魅力，展示香港軟實力。」

蔡宏興：引證商界扶持文化產業發展的可行性

人、繁榮、環境三者並重的3個「P」(People, Prosperity, Planet)原則，是華懋集團堅守的企業管治理念。蔡宏興指集團一直支持本港藝術及文化，鼓勵多元文化發展，例如中環街市亦有邀請不同藝術團體合作、早前舉辦建築藝術展覽、荔枝窩城鄉共融生活模式推廣等；集團亦有與大館、PMQ等團體合作，協辦中上環舊建築導賞團等。蔡同時透露，位於荃灣如心廣場的如心園將於11月開幕，利用木化石講述時間的概念，是繼中環街市後、新一個Playground for All。「透過是次『香港鼓樂節』20周年活動，可以引證商界扶持文化產業發展的可行性，可以創造更多共享價值予市民，華懋集團亦相信除了香港中樂團外，未來與其他藝術團體亦有更多合作的空間。」

華懋集團呈獻「鼓動心弦 連結世界」精彩活動包括：

6月至10月

「鼓動心弦 連結社區」鼓樂訓練及演出拍攝

8月至10月

網上挑戰「 #DrumChallenge 」

9月

中環街市敲擊工作坊

如心廣場敲擊工作坊

10月14日