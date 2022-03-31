華潤堂今向長者捐贈連花清瘟膠囊 親臨分店出示長者咭即可

一度被瘋搶的抗疫藥物「連花清瘟膠囊」，於上月幾乎一盒難求！近日搶購潮雖回穩，但華潤堂仍然與各界同心抗疫，繼續向大眾捐贈藥物，包括今日舉行「華潤堂接力中成藥抗疫，連花清瘟贈長者」活動，向年滿65歲或以上長者免費派發逾1萬盒連花清瘟膠囊，價值逾50萬港元。長者只需親臨全港逾60間華潤堂分店，出示長者咭，並即可獲贈連花清瘟膠囊一盒。

華潤堂總經理曹偉勇指︰「憑守望相助的精神，香港人衝過多次風浪，華潤堂由2003年『沙士』時期一車一車貨櫃運送板藍根到港；到2020年疫情初期從日本搶購口罩空運回港。公司整個團隊都非常明白這些物資的重要性，所以就算犧牲休息時間，都馬不停蹄地第一時間將貨品上架。當年一袋板藍根售價為港幣$9.9，是次售賣的連花清瘟膠囊亦以原價發售，絕不加價，因為我們是華潤。」曹偉勇又稱︰「三月份貨量增加，但明白老人家更需要被照顧，所以決定是次於分店送贈，方法最為直接。」

從第五波疫情初期開始，華潤堂竭力保障抗疫中成藥供應，至目前主動向有需要的長者作出捐贈。華潤堂一直以實際行動履行企業的使命與擔當，在這場抗疫的持久戰中，華潤堂從保障供應、穩定價格至免費捐贈，接力而上，憑一顆初心，與香港市民齊心抗疫。