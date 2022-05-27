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2022-05-27 18:40:00

華潤堂今捐贈逾百萬港元藿香正氣口服液 支援全港長者、社福機構共同抗疫

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華潤堂今捐贈逾百萬港元藿香正氣口服液 支援全港長者、社福機構共同抗疫

華潤堂總經理曹偉勇(右一)向年滿65歲或以上長者免費派發藿香正氣口服液。

踏入五月，疫情反覆，每日仍出現新增個案華潤集團再次組織華潤醫藥旗下華潤堂於今日舉行「華潤堂與市民同行，藿香捐贈」活動，捐贈總共逾百萬港元的藿香正氣口服液，予長者、社會機構及受疫情影響行業，以保護他們的健康之餘，亦答謝他們一直緊守崗位。

華潤堂總經理曹偉勇表示：「中成藥在抗擊疫情中一直成效顯著，尤其於第五波疫情爆發期間，香港感染人數每日急增，華潤堂確保連花清瘟膠囊及各款抗疫中成藥供應及價格穩定，為香港市民在健康、藥物及抗疫物資方面提供全方位保障。」曹偉勇續指︰「除較早前捐贈予方艙醫院建築團隊、社區辦事處、長者、學生、基層家庭、弱勢社群等，華潤堂亦希望透過是次捐贈向一直緊守崗位，為社會大眾服務的行業給予支持與鼓勵，同時對社會被受關注的長者群，再次於分店安排直接捐贈，幫助社區及長者」。

憑長者咭免費獲贈藿香正氣口服液

活動期間，長者只須於全港超過60間華潤堂分店，出示長者咭，即可免費獲贈藿香正氣口服液(10毫升 x 10支)一盒。另外，受惠機構包括：港九中醫師公會、香港中藥藥劑師協會、新華中醫中藥促進會、香港建造業總工會等。華潤堂於今次活動捐贈超過2.3萬盒藿香正氣口服液，價值超過1百萬港元。

翻查資料，藿香正氣口服液為太極牌，華潤堂是香港獨家代理及分銷商。太極牌藿香正氣口服液為國家衛健委推薦的抗疫中成藥，具有「解表化濕丶理氣和中」的功效，緩解外感風寒，嘔吐泄瀉、腸胃不適等症狀；亦有助病後調理，祛暑化濕、調整腸胃。

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華潤堂總經理曹偉勇(左一)向香港建造業總工會捐贈藿香正氣口服液

華潤堂總經理曹偉勇(左一)向香港建造業總工會捐贈藿香正氣口服液

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