華潤堂今捐贈逾百萬港元藿香正氣口服液 支援全港長者、社福機構共同抗疫

踏入五月，疫情反覆，每日仍出現新增個案。華潤集團再次組織華潤醫藥旗下華潤堂於今日舉行「華潤堂與市民同行，藿香捐贈」活動，捐贈總共逾百萬港元的藿香正氣口服液，予長者、社會機構及受疫情影響行業，以保護他們的健康之餘，亦答謝他們一直緊守崗位。

華潤堂總經理曹偉勇表示：「中成藥在抗擊疫情中一直成效顯著，尤其於第五波疫情爆發期間，香港感染人數每日急增，華潤堂確保連花清瘟膠囊及各款抗疫中成藥供應及價格穩定，為香港市民在健康、藥物及抗疫物資方面提供全方位保障。」曹偉勇續指︰「除較早前捐贈予方艙醫院建築團隊、社區辦事處、長者、學生、基層家庭、弱勢社群等，華潤堂亦希望透過是次捐贈向一直緊守崗位，為社會大眾服務的行業給予支持與鼓勵，同時對社會被受關注的長者群，再次於分店安排直接捐贈，幫助社區及長者」。

憑長者咭免費獲贈藿香正氣口服液

活動期間，長者只須於全港超過60間華潤堂分店，出示長者咭，即可免費獲贈藿香正氣口服液(10毫升 x 10支)一盒。另外，受惠機構包括：港九中醫師公會、香港中藥藥劑師協會、新華中醫中藥促進會、香港建造業總工會等。華潤堂於今次活動捐贈超過2.3萬盒藿香正氣口服液，價值超過1百萬港元。

翻查資料，藿香正氣口服液為太極牌，華潤堂是香港獨家代理及分銷商。太極牌藿香正氣口服液為國家衛健委推薦的抗疫中成藥，具有「解表化濕丶理氣和中」的功效，緩解外感風寒，嘔吐泄瀉、腸胃不適等症狀；亦有助病後調理，祛暑化濕、調整腸胃。