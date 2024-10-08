華潤醫藥（3320）旗下的健康連鎖店華潤堂今日(8日)公布，由於業務受到外部不確定的因素及各種營運挑戰的影響，經慎重考慮後，決定於11月8日關閉香港全線19間分店。

香港百貨、商業僱員總會稱，估計19間分店共有50多名員工受影響，沒有員工反映有欠薪或拖欠強積金供款的情況，總會又稱，過去一年本地零售業面對各種嚴峻挑戰，雖然各界已推出多項措施希望振興市道，但再有大型連鎖店結業，顯示零售業所面對困境依然巨大。

7月尾有員工被問是否願調職

香港百貨、商業僱員總會副理事長鍾博文表示，工會有10多名會員屬華潤堂員工，他們在7月尾已反映公司以調整業務為由，詢問他們是否願意調職，包括調派到其他業務範圍工作。他引述員工指華潤堂高峰時有數十間分店，但疫情後客量大幅減少，加上市民及旅客消費模式轉變，導致生意下滑。鍾形容連華潤堂這類大品牌都「做不住」，反映零售業前景不樂觀，擔心會引發新一波結業潮。