華潤醫藥（3320）旗下的健康連鎖店華潤堂今日(8日)公布，由於業務受到外部不確定的因素及各種營運挑戰的影響，經慎重考慮後，決定於11月8日關閉香港全線19間分店。
香港百貨、商業僱員總會稱，估計19間分店共有50多名員工受影響，沒有員工反映有欠薪或拖欠強積金供款的情況，總會又稱，過去一年本地零售業面對各種嚴峻挑戰，雖然各界已推出多項措施希望振興市道，但再有大型連鎖店結業，顯示零售業所面對困境依然巨大。
7月尾有員工被問是否願調職
香港百貨、商業僱員總會副理事長鍾博文表示，工會有10多名會員屬華潤堂員工，他們在7月尾已反映公司以調整業務為由，詢問他們是否願意調職，包括調派到其他業務範圍工作。他引述員工指華潤堂高峰時有數十間分店，但疫情後客量大幅減少，加上市民及旅客消費模式轉變，導致生意下滑。鍾形容連華潤堂這類大品牌都「做不住」，反映零售業前景不樂觀，擔心會引發新一波結業潮。
政府統計處在8月公布，本港7月零售銷售數據按年跌11.8%。批發及零售界立法會議員邵家輝相信華潤堂結業是因應市場變化調整策略，他分析零售數據錄得雙位數字的跌幅，顯示整個零售環境處於大轉型期，一來受網上購物衝擊，二來內地居民來港消費模式轉變，香港市民則習慣北上消費等，令本地零售生意減少。他說即使本港租金市場一直調整，但人手壓力仍然帶來挑戰。
稱「外部不確定因素」影響
華潤堂表示即日起停止接受新會員申請及停止購物時獲發會員積分。華潤堂會員計劃將於11月8日正式終止運作，屆時相關會籍及會員積分將會同時失效及作廢，會員將不再享有會員購物折扣優惠及/或獎賞。如目前持有有效會籍及積分，需於 11月7日或之前親臨華潤堂分店換領禮券或產品。
會員可於11.7前換領禮券或產品
華潤堂又指，該店禮券最後使用期為11月7日，如目前仍持有處於有效期內尚未兌換的華潤堂禮券，需盡快前往分店使用，所有未使用的禮券將不予退款。
8月已有結業傳聞
華潤堂近年已不斷收縮分店，社交平台8月曾有自稱華潤堂的員工表示，接獲店長通知「如無意外」會於9月關閉香港全線分店。