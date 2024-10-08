華潤醫藥（3320）旗下的健康連鎖店華潤堂今日(8日)公布，由於業務受到外部不確定的因素及各種營運挑戰的影響，經慎重考慮後，決定於11月8日關閉香港全線19間分店。
香港百貨、商業僱員總會稱，估計19間分店共有50多名員工受影響，沒有員工反映有欠薪或拖欠強積金供款的情況，總會又稱，過去一年本地零售業面對各種嚴峻挑戰，雖然各界已推出多項措施希望振興市道，但再有大型連鎖店結業，顯示零售業所面對困境依然巨大。
7月尾有員工被問是否願調職
香港百貨、商業僱員總會副理事長鍾博文表示，工會有10多名會員屬華潤堂員工，他們在7月尾已反映公司以調整業務為由，詢問他們是否願意調職，包括調派到其他業務範圍工作。他引述員工指華潤堂高峰時有數十間分店，但疫情後客量大幅減少，加上市民及旅客消費模式轉變，導致生意下滑。鍾形容連華潤堂這類大品牌都「做不住」，反映零售業前景不樂觀，擔心會引發新一波結業潮。
稱「外部不確定因素」影響
華潤堂表示即日起停止接受新會員申請及停止購物時獲發會員積分。華潤堂會員計劃將於11月8日正式終止運作，屆時相關會籍及會員積分將會同時失效及作廢，會員將不再享有會員購物折扣優惠及/或獎賞。如目前持有有效會籍及積分，需於 11月7日或之前親臨華潤堂分店換領禮券或產品。
會員可於11.7前換領禮券或產品
華潤堂又指，該店禮券最後使用期為11月7日，如目前仍持有處於有效期內尚未兌換的華潤堂禮券，需盡快前往分店使用，所有未使用的禮券將不予退款。
8月已有結業傳聞
華潤堂近年已不斷收縮分店，社交平台8月曾有自稱華潤堂的員工表示，接獲店長通知「如無意外」會於9月關閉香港全線分店。