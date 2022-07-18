華潤香江集思會辦金融論壇 陳茂波致辭 重申「底線思維」作風險防禦

地緣政治環境愈趨複雜，如何維持香港地位和競爭力更見挑戰。香江集思會、華潤資本、華潤電力及潤維創坊上周六舉辦「地緣政治與發展安全對香港的啟示」金融論壇，討論香港面臨的挑戰和對策。
今次論壇由財政司長陳茂波主禮，香港中文大學中國研究中心副教授黎晨作專題講座；隨後由香港科技大學經濟系兼任教授范耀鈞主持，聯同黎晨、歐洲清算銀行香港分行行政總裁李建英、華潤資本管理有限公司董事總經理蔡達盟一同作專題討論。論壇參加者主要來自工商、專業和教育界人士，現場出席聯同網上有200多人參加。
財政司長陳茂波在論壇致辭時提到，面對去全球化和保護主義抬頭，須以「底線思維」做好風險防禦的準備和預案，政府與金融監管機構已有一套全方位的風險預警和管理機制。
黎晨亦指，在「全球大變局」下，香港除應進一步融入「內循環」和「互聯互通」，亦要鞏固國際金融中心優勢，發揮「國內國際雙循循環」重要橋樑和窗口作用，並建設金融安全應急反應機制。
外匯儲備毋須不斷加 可用發展本地經濟
李建英則指，外匯儲備在「特別」時候有機會被凍結，故毋須不斷增加，可將部分用於本地發展和基建，反可帶動本地經濟。蔡達盟補充，香港擁有大量金融人才和配套，有助推動人民幣國際化，讓國際投資者使用人民幣作為結算貨幣。
對於有意見擔心美國若續打擊中國，或會狙擊港元，令聯繫匯率制度崩潰，出席論壇的中原地產創辦人施永青認為，歐美在俄烏戰爭後雖制裁俄羅斯，俄國亦要求西方用盧布結算支付天然氣，或令美國思考日後應否續用同類手段。他強調，美國若採用同類手段，美元流通量也會受影響，美元地位也會被削弱。而隨著中國在國際貿易的地位愈來愈重，相信西方國家也會有所顧忌。
香江集思會則指，近期的地緣政治和國際形勢，令愈來愈多人關心金融安全，對個人、企業和地區的持續發展可能造成的影響。該會希望透過今次論壇，讓社會對香港作為全球第三大國際金融中心，所要面對的挑戰和隱憂，提供一個系統性的解讀。香江集思會又期望，未來繼續針對大眾關心的社會、經濟等問題，透過研討會、論壇等，集思廣益，出謀獻策。