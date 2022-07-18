華潤香江集思會辦金融論壇 陳茂波致辭 重申「底線思維」作風險防禦

論壇有逾200人親身或透過網上參與。 (林俊源攝)

地緣政治環境愈趨複雜，如何維持香港地位和競爭力更見挑戰。香江集思會、華潤資本、華潤電力及潤維創坊上周六舉辦「地緣政治與發展安全對香港的啟示」金融論壇，討論香港面臨的挑戰和對策。

今次論壇由財政司長陳茂波主禮，香港中文大學中國研究中心副教授黎晨作專題講座；隨後由香港科技大學經濟系兼任教授范耀鈞主持，聯同黎晨、歐洲清算銀行香港分行行政總裁李建英、華潤資本管理有限公司董事總經理蔡達盟一同作專題討論。論壇參加者主要來自工商、專業和教育界人士，現場出席聯同網上有200多人參加。



財政司長陳茂波在論壇致辭時提到，面對去全球化和保護主義抬頭，須以「底線思維」做好風險防禦的準備和預案，政府與金融監管機構已有一套全方位的風險預警和管理機制。



黎晨亦指，在「全球大變局」下，香港除應進一步融入「內循環」和「互聯互通」，亦要鞏固國際金融中心優勢，發揮「國內國際雙循循環」重要橋樑和窗口作用，並建設金融安全應急反應機制。

