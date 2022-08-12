華為香港合作夥伴大會2022：共同促進香港創新科技數字經濟發展

華為香港合作夥伴大會2022（「大會」）於8月11日在中環四季酒店圓滿舉辦。大會以「因聚而生 為港所能」為主題，邀請創新科技數字經濟業界人士，來自包括政府及公共機構、大學、行業協會、企業等，探討如何合作發揮彼此力量，利用最新數字技術如5G、雲計算、人工智能等，協助各行各業實現數碼轉型及智能化，為本港創新科技數字經濟發展作出貢獻。
華為香港企業業務總經理季翔先生在致歡迎辭時表示：「數字產業化和產業數字化是驅動數字經濟發展的雙輪，中國產業數字化的空間是巨大的。華為希望和夥伴一起投身於香港的數字化經濟發展，共同構建數字經濟的新生態，共創千行百業的新價值。」
大會榮幸獲香港特別行政區創新科技及工業局局長孫東教授出席並發言，孫局長發言時表示：「推動創新科技發展是本屆政府的施政重點，可以說是重中之重，將以更加奮發進取的態度，加速推動香港的創科發展，充分發揮香港在『一國兩制』下的獨特優勢，抓緊國家及粵港澳大灣區發展的機遇，建設香港成為國際創新科技中心。推動創科的協作和發展，需要『官產學研』各方的合作和努力，希望華為和各位業界朋友能繼續積極參與香港的創科發展事業，一同發揮好香港所長，貢獻國家所需。」
人才、資金、數據流動、數字基礎設施等是創新科技發展的重要基礎元素，面對創科人才短缺的問題，華為香港著力與社會各界合作共同培養ICT人才，通過構建教育人才生態、行業及產業人才生態、公眾人才生態來實現為ICT行業培養應用型和創新型ICT人才。大會上正式啟動「華為港澳ICT人才聯盟 - Huawei Hong Kong & Macau ICT Talent Alliance」及「2022華為雲開發者與ICT大賽系列」。
大會亦榮幸獲香港特別行政區政府資訊科技總監辦公室政府資訊科技總監林偉喬先生出席並發言，林先生表示：「培育科技人才是發展創科的關鍵。華為雲開發者與ICT大賽等此類國際比賽，能有效為創科界培育新血，為支持國家《十四五規劃綱要》中把香港發展成為國際創科中心，注入源源不絕的原動力，對於香港的創科發展建樹良多。」
本屆華為雲開發者與ICT大賽系列共設兩部分。其一為「華為ICT大賽2022 –Huawei ICT Competition 2022」，以各大院校學生為邀請對象，重點考察ICT理論及相關知識，發掘有潛質的學生作培訓；其二為「2022香港華為雲開發者大賽 - 2022 Huawei CLOUD Developer Competition」，是華為ICT領域的頂級開發者賽事，旨在面向開發者全面開放華為各產業領域的技術成果，鼓勵開發者發揮想象力和創新精神，用ICT技術解決實際問題、創造價值。