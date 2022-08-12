華為香港合作夥伴大會2022：共同促進香港創新科技數字經濟發展

華為香港合作夥伴大會2022（「大會」）於8月11日在中環四季酒店圓滿舉辦。大會以「因聚而生 為港所能」為主題，邀請創新科技數字經濟業界人士，來自包括政府及公共機構、大學、行業協會、企業等，探討如何合作發揮彼此力量，利用最新數字技術如5G、雲計算、人工智能等，協助各行各業實現數碼轉型及智能化，為本港創新科技數字經濟發展作出貢獻。 華為香港企業業務總經理季翔先生在致歡迎辭時表示：「數字產業化和產業數字化是驅動數字經濟發展的雙輪，中國產業數字化的空間是巨大的。華為希望和夥伴一起投身於香港的數字化經濟發展，共同構建數字經濟的新生態，共創千行百業的新價值。」

華為香港企業業務總經理季翔先生致歡迎辭

大會榮幸獲香港特別行政區創新科技及工業局局長孫東教授出席並發言，孫局長發言時表示：「推動創新科技發展是本屆政府的施政重點，可以說是重中之重，將以更加奮發進取的態度，加速推動香港的創科發展，充分發揮香港在『一國兩制』下的獨特優勢，抓緊國家及粵港澳大灣區發展的機遇，建設香港成為國際創新科技中心。推動創科的協作和發展，需要『官產學研』各方的合作和努力，希望華為和各位業界朋友能繼續積極參與香港的創科發展事業，一同發揮好香港所長，貢獻國家所需。」

創新科技及工業局局長孫東教授大會發言

人才、資金、數據流動、數字基礎設施等是創新科技發展的重要基礎元素，面對創科人才短缺的問題，華為香港著力與社會各界合作共同培養ICT人才，通過構建教育人才生態、行業及產業人才生態、公眾人才生態來實現為ICT行業培養應用型和創新型ICT人才。大會上正式啟動「華為港澳ICT人才聯盟 - Huawei Hong Kong & Macau ICT Talent Alliance」及「2022華為雲開發者與ICT大賽系列」。

「華為港澳ICT人才聯盟 2022」正式啟動，啟動儀式嘉賓(排名左至右不分先後)：華為香港雲業務部總經理 曹玲玲女士，香港電腦學會會長 鄭松岩博士， 香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信先生，政府資訊科技總監 林偉喬先生JP， 大灣區國際信息科技協會會長 楊德斌先生 JP，香港理工大學校長 滕錦光教授，華為香港數字能源業務總經理 曹桂策先生