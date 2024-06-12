華爾街日報記者鄭嘉如成記協主席唯一候選人　13人爭10個理事席位

記協將在本月22日舉行換屆選舉，《華爾街日報》記者鄭嘉如及自由身記者梁耀聰分別成為正副主席唯一候選人，兩人都是現屆現事。今次有13人競逐10個理事席位，罕有地出現競爭。
《透視報》主編李敏妮早前參選記協主席，惟臨時有提名人撤銷提名未能「入閘」。至於今次唯一主席候選人鄭嘉如在競選政綱提到7點承諾，包括為《蘋果日報》及《立場新聞》案件判決發聲；關注小型及獨立媒體以及自由身記者發展；發布反映香港新聞自由狀態的資訊；改善為記協會員續會流程，以持續增長記協會員為目標；為會員提供在職培訓、講座、放映、社交活動以及謀取更多會員福利；協助就勞資及新聞自由問題求助的會員；進行業內薪酬統計，為會員提供薪酬數據，公布最新行業薪酬水平，並提出薪金調整幅度建議。
今次有13人競逐10個理事席位，鄭嘉如推薦名單包括現屆理事黎佩兒及梁祖饒等10人。其餘3名候選人包括由民協顧問馮檢基成立的網媒「Up Media HK」營運主任王婧、「Channel C」張軍，和網媒《誌》傳媒主編關震海。
理事參選人
鄭卓伶 《留白》記者
張皓明 Senior Policy Advisor, Justice Centre Hong Kong
章佳強 《贏馬先鋒》編輯
張軍 「Channel C」多媒體製作主任(突發新聞)
GRIFFITHS, James 《環球郵報》亞洲通訊員
關震海 《誌》傳媒主編
黎佩兒 自由記者
李雨夢 自由撰稿人
梁祖饒 《香港01》高級記者
謝梓楓 《Hong Kong Free Press》記者
VINCENT, Danny BBC記者
王婧 「Up media HK」營運主任
余樂斯 《華盛頓郵報》記者