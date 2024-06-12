華爾街日報記者鄭嘉如成記協主席唯一候選人 13人爭10個理事席位

記協將在本月22日舉行換屆選舉，《華爾街日報》記者鄭嘉如及自由身記者梁耀聰分別成為正副主席唯一候選人，兩人都是現屆現事。今次有13人競逐10個理事席位，罕有地出現競爭。

《透視報》主編李敏妮早前參選記協主席，惟臨時有提名人撤銷提名未能「入閘」。至於今次唯一主席候選人鄭嘉如在競選政綱提到7點承諾，包括為《蘋果日報》及《立場新聞》案件判決發聲；關注小型及獨立媒體以及自由身記者發展；發布反映香港新聞自由狀態的資訊；改善為記協會員續會流程，以持續增長記協會員為目標；為會員提供在職培訓、講座、放映、社交活動以及謀取更多會員福利；協助就勞資及新聞自由問題求助的會員；進行業內薪酬統計，為會員提供薪酬數據，公布最新行業薪酬水平，並提出薪金調整幅度建議。