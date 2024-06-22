華爾街日報記者鄭嘉如無競爭下當選記協主席　兩名理事即日請辭

記協今日舉行換屆選舉，華爾街日報記者鄭嘉如在無競爭下當選主席，自由身記者梁耀聰則當選副主席。現任記協主席陳朗昇指，社會對他有看法，部分人不喜歡他，希望不好的印象不會影響記協，又強調絕不存在有他的所謂「傀儡、木偶」在新一屆執委會。
今日有約110人投票，有8張廢票。陳朗昇指出席人數較上屆多一倍，較為理想。記協提到張皓明及Danny Vincent想退選理事，惟記協沒有退選機制，兩人當選理事後提出請辭。
至於陳朗昇將卸任，他表示不應由同一個人長期擔任主席，會將主席的負擔放下予下一屆。新一屆上任後，他只是普通記協會員，不會過問其他事。他希望工會繼續捍衛新聞自由。他又指不需要擔心加入記協是犯法，記協經歷港區國安法及基本法23條立法後，仍是合法工會。陳朗昇指記協一直希望與各界溝通，形容與警方關係一言難盡，而與政府的關係很視乎個別人士的取態，要留待新一屆執委會決定與政府的關係。
陳朗昇表示會員人數連續6個月減少，現時不足300人，但與上年比較有增加。他認為部分機構的記者加入記協有困難、有後果、有壓力，加上部分新聞工作者轉行、移民等導致會員減少。
記協新一屆執行委員會
主席
鄭嘉如（華爾街日報記者）
副主席
梁耀聰（自由記者）
理事
鄭卓伶（留白記者）
張皓明（Senior Policy Advisor, Justice Centre Hong Kong）*
GRIFFITHS, James（環球郵報亞洲通訊員）
關震海（誌傳媒主編）
黎佩兒（自由記者）
李雨夢（自由撰稿人）
梁祖饒（香港01高級記者）
謝梓楓（Hong Kong Free Press記者）
VINCENT, Danny（BBC記者）*
余樂斯（華盛頓郵報記者）
張皓明及Danny Vincent提出請辭