華爾街日報記者鄭嘉如無競爭下當選記協主席　兩名理事即日請辭

記協今日舉行換屆選舉，華爾街日報記者鄭嘉如在無競爭下當選主席，自由身記者梁耀聰則當選副主席。現任記協主席陳朗昇指，社會對他有看法，部分人不喜歡他，希望不好的印象不會影響記協，又強調絕不存在有他的所謂「傀儡、木偶」在新一屆執委會。

今日有約110人投票，有8張廢票。陳朗昇指出席人數較上屆多一倍，較為理想。記協提到張皓明及Danny Vincent想退選理事，惟記協沒有退選機制，兩人當選理事後提出請辭。