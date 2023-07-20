華置深水埗酒店獲批轉為青年宿舍 位於鴨寮街提供84個宿位 (附申請連結)

民青局批出第三個由酒店或旅館轉為青年宿舍的項目。項目位於深水埗鴨寮街86及88號，共有42間房間合共84個宿位。項目由劉葉淑婉紀念慈善基金有限公司與華人置業集團合作推出，將以「仲學舍」的名義營運。民青局表示，正繼續和理念一致的非政府機構及相關持份者合作，希望盡快落實下一個資助計劃的項目。項目的詳情及申請方法在「仲學舍」網頁公布。

仲學舍助青年租戶自我增值

「仲學舍」的特色之一是向青年租戶提供各種自我增值、服務社群、文化交流等的工作坊及活動；協助青年進行生涯規劃，擴闊其視野及增進個人發展，亦可加深他們對國家及世界的了解。